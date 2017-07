Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 08/07 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 08/07 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 125 – partida elét., vermelha, novissima, apenas 6.500 km,somente venda, aceito cartao de credito! Tratar c/ Sérgio: 99722-1835 whats/ 3542-3368 é ver e comprar. (66217) BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,3 mil. Fone 99653-3380 (66277) BIZ ES 03 – vermelha, PE, doc até 2018 ok. Fone 99688-5968 (66109) BIZ EX 2016 – preta, alarme, manual e chave reserva, baixa Km, única dona. Fone 99688-5968 (66109) CG 125 2011 – preta. Fone 99632-3928/ 3542-6461 (66249) CG 150 TITAN ESD 08 – cinza, completa, R$ 4 mil. Fone 99697-3442 (66252) TWISTER 07 – preta, Impecável. Fone 99688-5968 (66109) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PALIO FIRE 08/09 – 1.0, prata, 76.000Km, VE, TE, rodas liga leve. Fone 3541-1392/ 3547-5205 (66229) UNO 2014 – prata, 4P, completo, doc. ok, ótimo estado. Fone 99939-5579/ 99196-3066 (66250) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) KA 2013 – preto, 36.500Km. Fone 99935-7036 Júlio (66269) PAMPA 1.6 96 – prata, R$ 10,5 mil. Fone 99223-7417 (66088) RANGER 06 – preta, cab. dupla, completa. Fone 99738-4165 (66278) VD/TR ECOSPORT XLT 04 – 2.0, 4 x 4 , vermelha, gasolina, completa + banco de couro, 4 pneus Pirelli novos, 143.000Km. Fone 99710-1093/ 3352-7325 (66184) VD/TR FIESTA HATCH 2007 – 1.6, completo, prata, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66125) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) CLASSIC LS 13 – cinza met., completo, único dono, 43.000Km, R$ 23,5 mil. Fone 99909-9409/ 3541-3158 Luiz (66247) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66266) MERIVA 2012 – 1.4, preta, completa c/ AC, VE, TE, AL, sensor de ré, air bag, rodas aro 15, R$ 28 mil. Fone 99600-2893/ 3547-9218 (66236) MONTANA 2010 – cinza, completa, R$ 25 mil. Fone 99711-6711/ 99793-4410 (66224) PICK UP CORSA ST 03 – prata, gasolina, VE, TE, protetor de caçamba, lona marítima, R$ 12,5 mil. Fone 99837-3070 (66235) VD/TR CORSA SEDAN 04 – classic, 1.0, prata, VE, TE, LDT, AL, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66271) VECTRA CD 95 – vinho, 2º dono, carro de garagem. Fone 99767-3691 (66175) GOL G4 2012 – 4P, completo, R$ 17 mil. Fone 99138-8216 (66248) VD/TR FOX 09 – prata, 1.0, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66167) COROLLA XLI 09 – cinza, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66276) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66202) FIT LX 2011 – prata, automático, exc. estado. Fone 99255-6758 Edson (66263) HONDA FIT 2015 – EXL autómático, cinza, pneus novos, R$ 59 mil. Fone 99714-6107 (66180) Mitsubishi ASX 2011 – 2.0 automática, 4×2, branca, completa, muito conservada. Fone 99201-8165 (66065) VD/TR C3 2008 – preto, completo, doc. ok. Fone 99688-1714 (66258) Compartilhe em suas redes sociais!