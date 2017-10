Veja os anúncios de carro e moto no Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 21/10 (Sábado) ////////////// MOTOS CB...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 21/10 (Sábado) ////////////// MOTOS CB 300R 2010/2010 – Prata, 20.500km, revisões todas feitas na Honda Mundial, R$ 7.8 Mil. Fone 9.9642-9500/ 9.8334-2389 Lafaiete BIZ ES 2010 -preta, partida elét., única dona, doc. ok. Fone 99688-5968 (67098) FALCON 2008 -Preparada para trilha, com NF, 2 pneus novos, roupa da STX, R$ 3.2 Mil. Fone 3542-6677 HC/ 9.9661-0552 (67277) PCX 17/17 – marrom metálica, 1000Km, doc. ok, top de linha, 3 anos de garantia. Fone 99688-5968 (67098) XL 125 96 -Vermelha, R$ 2.450 Mil . Fone 9.9790-6801/ 3542-3581 (67301) FAZER 2012 – vermelha, R$ 8 mil. Fone 99783-3119 (67105) VD TOP BIKE 2015 -Azul, partida elétrica, R$ 2,2 Mil. Fone 99653-3380 WEB 2007/08 – Prata, PE, doc ok, R$ 2 Mil. Fone 9.8115-0243 (67272) VD/TR KAWAZAKI NINJA 250-ano 2010, branca, escap. esportivo, alarme,ótimo estado. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 /////////////////// AUTOMOVEIS PALIO WEEKEND 01 -Completo – Ar, R$ 10,5 mil. Fone 99783-3119 (67105) STRADA 04 -branca, cabine simples, DH, necessita trocar dois pneus dianteiros e outros detalhes,R$ 12 Mil. Fone (19) 9.9210-1801 whats Alexandre PUNTO ESSENCE – 2013, branco, 1.6 16V. Fone 9.9296-1191 (67289) SIENA FIRE 05 -1.000, básico, gasolina, prata, 4P, tapeçaria, pintura, mecânica, pneus tudo perfeito, doc até 2018 tudo pago, R$ 13.9 Mil. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67303) VD VAN DUKATTO -Passageiro 2013, 16 lugares, 65.000km originais, branca, único dono, novíssima, teto baixo, sem AR, manual e nota fiscal, R$ 85 Mil. Fone 9.9784-1299/ 9.8130-4949 (67263) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) VD/TR FIESTA 03 -4P, DH, VE, TE, som e alarme, ótimo estado. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 ECOSPORT XLT 2006 -R$ 23 Mil. Fone 98152-5533 (67219) F-4000 76 – Azul, baú, ótimo estado. Fone 9.9507-6690 (67282) FIESTA HATCH 2012 -prata, c/ 51.000Km, VE, TE, porta mala elétrico, doc ok até 2018, R$ 19,9 mil. Fone 99879-2404 (67076) FOCUS GLS 2009 -completo + banco de couro, R$ 22 Mil. Fone 9.8152-5533 (67219) AGILE LTZ 2012 – Completo + computador de bordo, freios ABS, carro muito bem cuidado. Fone 9.9696-2221 Gilmar ASTRA SEDAN 04/04 -1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67031) CELTA 1.0 2003 – 123.700Km, ótimo estado. Fone 99706-1006 (67244) CLASSIC 2014 – Flex cinza, doc ok. Fone 9.9729-4612 (67265) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67299) CORSA SEDAN – Premium 08/09, cinza. Fone 9.9879-7767 (67284) MERIVA PREMIUM 2011 – Preta, completa. Fone 9.9606-4773 (66858) PRISMA 1.4 07 -completo, R$ 19 mil. Fone 99783-3119 (67105) VD/TR CORSA SEDAN -Classic 998 branco, 8V, gasolina, 1.0, impecável. Fone 9.9802-7097 (67293) VECTRA GT 2010– Preta, completa, ABS, SOM, engate, potência, impecável, 2° dono, R$ 31 Mil, SOMENTE VENDA. Fone 9.9625-2290 (67300) FOX 2005 – Preto, 4P, completo (-AR e DH), manual, bem consevado, original, R$ 15.5 Mil. Fone 9.9784-1299/ 9.8130-4949 (67263) GOL 1.6 2013 – Mod. Trend, 32.000km, branca, cambio automático, único dono, sensor traseiro, R$ 31 Mil. Fone 3541-0713 (67249) MERIVA 04 – Preta, FLEX, doc ok, R$8.5 Mil + 25 x R$ 560,00. Fone 3541-5168/ 9.9219-4814 Toninho (67302) SANTANA QUANTUM – 94 álcool, GNV, R$ 7.7 Mil. Fone 9.9790-6801/ 3542-3581 (67301) VD/TR KOMBI 06 – flex. Fone 99706-7129 (67185) HONDA HR-V EXL CVT 2016 -Cinza iridio, modelo top de linha, R$ 90 Mil. Fone 9.9793-8555 CIVIC 1.7 2005 -LXL aut., 4P, 130HP, dourado, banco de couro, DH, VE, AR, R$ 21 Mil. Fone (19) 9.8438-6340 Gilson CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) COROLLA XEI 09 – Prata, 1.8, flex, ar digital, pilota automático, banco de couro, completo, 97.000km, 2° dono, carro perfeito, R$ 39.9 Mil Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67303) HONDA HR-V EXL CVT 2016- Cinza iridio, modelo top de linha, R$ 89 Mil. Fone 9.9793-8555 HB20 2013 -1.0 -cinza, 57.000Km, R$ 32.5 Mil. Fone 9.9739-3337 (67264) Compartilhe em suas redes sociais!