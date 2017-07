Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 6/07 (quinta-feira) ////////////// MOTOS...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 6/07 (quinta-feira) ////////////// MOTOS BIZ 125 – partida elét., vermelha, novíssima, apenas 6.500 km,somente venda, aceito cartão de credito! Tratar c/ Sérgio: 99722-1835 whats/ 3542-3368 é ver e comprar. (66217) ///////////////////////// AUTOMÓVEIS KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) KA 2013 – preto, 36.500Km. Fone 99935-7036 Julio (66174) VD/TR ECOSPORT XLT 04 – 2.0, 4 x 4 , vermelha, gasolina, completa + banco de couro, 4 pneus Pirelli novos, 143.000Km. Fone 99710-1093/ 3352-7325 (66184) VD/TR FIESTA HATCH 2007 – 1.6, completo, prata, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66125) ASTRA HATCH ADVANTAGE – 2.0 flex, 2005, prata, 2P, 2º dono, step s/ uso, 59.000Km. Fone 99738-4165 (65983) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) COBALT LTZ 2013 – 1.4, completo. Fone 99738-4165 (65983) MONTANA 2010 – Cinza, completa, R$ 25 mil. Fone 99711-6711/ 99793-4410 (66224) ONIX LT 2014 – preto, AC, DH, 50.000Km, R$ 32 mil. Fone 99663-5022/ 3542-3980 (66176) PICK UP CORSA ST 03 – Prata, gasolina, VE, TE, protetor de caçamba, lona marítima, R$ 12,5 mil. Fone 99837-3070 (66235) S-10 2011 – prata, cab. dupla, completa + couro, 2º dono. Fone 99738-4165 (65983) VD/TR FOX 09 – prata, 1.0, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66167) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66202) RENAULT CLIO 2015 – branco, completo + ABS, 32.000Km, único dono. Fone 99738-4165 (65983) Compartilhe em suas redes sociais!