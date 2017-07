Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 25/07 (terça-feira) ////////////// MOTOS BIZ...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 25/07 (terça-feira) ////////////// MOTOS BIZ 125 + 11/12 – vinho, c/ alarme, doc 2017 ok, super conservada, R$ 6,8 mil. Fone 99116-9980/ 99667-1175 (66425) CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66359) FAN 150 2013 – partida elétrica, preta, somente venda, R$ 5,5 mil. Fone 99312-1605/ 3542-3969 após 16hrs (66396) TWISTER 08 – preta, 21.213Km, doc. ok, R$ 6,2 mil. Fone 3541-5117 (66358) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PUNTO ELX 1.4 2010 – completo. Fone 99738-4165 (66437) SIENA FIRE 2010 – 1.0 flex, basico, azul metálico, R$ 18,5 mil. Fone 99706-1857/ 99629-9798 (66423) STRADA ADV 2010 – 1.8, cab. estendida, completa. Fone 99738-4165 (66437) FIESTA HATCH 1.0 – 2013, completo. Fone 99738-4165 (66437) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) ASTRA HATCH ADVANTAGE – 2.0 flex, 2005, prata, 2P, 2º dono, step s/ uso, 59.000Km. Fone 99738-4165 (66437) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66420) S-10 EXECUTIVA 2011 – prata, cab. dupla, 2.4, completa + couro, 2º dono. Fone 99738-4165 (66437) SPIN 2014 – 1.8 Automática, cinza, c/ piloto aut, farol de milha, sensor e câmera de ré. Fone 99711-3877 (66432) GOL 16V PLUS 02 – cinza, único dono, 1.0 gasolina, ótimo estado. Fone 3542-2320 (66448) COROLLA XEI 09 – preto, automático, 131.000Km, 4 pneus novos, 2ª dona, c/ bancos de couro, piloto aut, mecânica, pintura e estofado impecável, R$ 39,9 Mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99699-7301 (66441) COROLLA XLI 07 – cinza met, automático, 107.000Km, 4 pneus novos, pintura, tapeçaria e mecânica impecável, 2ª dona, som original, farol de milha, R$ 25,5 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66441) COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66441) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66307) HONDA FIT LX 2014 – branco, flex, VE, TE, direção elétrica, câmbio manual, ar cond, 83.000Km, R$ 39,5 mil. Fone 98172-8060 (66416) HONTA CITY 2015 – cinza, automático, completo, única dona, garantia até 2018, perfeito estado. Fone 99649-3877 (66366) RENAULT CLIO HATCH – Privilege 1.6, 16V, ano 04, completo, AC, DH, TE, VE, rádio, baixa Km, 2º dono. Oferta imperdível. Fone 99756-5020/3542-1467 Gustavo (66322) RENAULT CLIO HATCH 2015 – branco, completo + ABS, único dono. Fone 99738-4165 (66437) VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66125)