Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 22/07 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 125 + 11/12 – Vinho, c/ alarme, doc 2017 ok, super conservada, R$ 6,8 mil. Fone 99116-9980/ 99667-1175 (66425) BIZ 2011 – Preta, partida elétrica, R$ 5 mil. Fone 99653-3380 (66429) BIZ EX 2016 – Preta, alarme, manual e chave reserva, baixa Km, única dona. Fone 99688-5968 (66109) CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66359) FAN 150 2013 – partida elétrica, preta, somente venda, R$ 5,5 mil. Fone 99312-1605/ 3542-3969 após 16hrs (66396) TWISTER 08 – preta, 21.213Km, doc. ok, R$ 6,2 mil. Fone 3541-5117 (66358) VD/TR TITAN FAN – 2013, preta, ESI 150 flex, PE, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66405) XR TORNADO 250 08 – laranja, doc. ok. Fone 99747-6028/ 3551-1498 (66397) /////////////////////// AUTOMÓVEIS IDEA 2006 – 1.4, azul, completo, ótimo preço. Fone 99733-4679 Andre (66413) SIENA FIRE 2010 – 1.0 flex, basico, azul metálico, R$ 18,5 mil. Fone 99706-1857/ 99629-9798 (66423) ECOSPORT XLS 2.0 09 – automática, preta, R$ 27 mil. Fone 99747-0238/ 3544-3279 (66379) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) KA 2010 – flex, azul, pneus novos, ótimo estado. Fone 99763-6656/ 99850-2263 (66407) VD/TR ECOSPORT XLT 04 – 2.0, 4 x 4 , vermelha, gasolina, completa + banco de couro, 4 pneus Pirelli novos, 143.000Km. Fone 99710-1093/ 3352-7325 (66355) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) CORSA CLASSIC SEDAN 2015 – cinza, flex, c/ airb bag, ABS, AC, VE, TE, único dono. Fone 99741-6309 vivo (whats) (66323) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66420) MONTANA 2010 – cinza, completa, R$ 25 mil. Fone 99711-6711/ 99793-4410/ 3542-9303 (66368) SAVEIRO 86 – para reforma. Fone 99779-9776/ 99215-9645 (66415) VD/TR GOLF 2001 – 2.0, completo, falta 14x de R$ 340,00 ou Troco Gol G3. Fone 99864-1492 (66302) COROLLA XEI 09 – preto, automático, 131.000Km, 4 pneus novos, 2ª dona, c/ bancos de couro, piloto aut, mecânica, pintura e estofado impecável, R$ 39,9 mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99699-7301 (66417) COROLLA XLI 07 – cinza met, 107.000Km, 4 pneus novos, pintura, tapeçaria e mecânica impecável, 2ª dona, som original, farol de milha, R$ 25,5 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66392) COROLLA XLI 09 – cinza, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66392) COROLLA XLI 1.8 02 – gasolina, prata, completo (AR/DH/VE/TE), R$ 16,5 mil. Tratar 98882-0827 c/ Rosana. (66348) ETIOS 2013 – 1.5 XLS, prata. Fone 3541-5220/ 98179-5749 (66381) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66307) HB20 2013 – chumbo, completo, ótimo estado. Fone 3542-3805 (66406) HONDA FIT LX 2014 – branco, flex, VE, TE, direção elétrica, câmbio manual, ar cond, 83.000Km, R$ 39,5 mil. Fone 98172-8060 (66416) HONTA CITY 2015 – cinza, automático, completo, única dona, garantia até 2018, perfeito estado. Fone 99649-3877 (66366) Mitsubishi ASX 2011 – 2.0 automática, 4×2, branca, completa, muito conservada. Fone 99201-8165 (66065) RENAULT CLIO HATCH – privilege 1.6, 16V, ano 04, completo, AC, DH, TE, VE, rádio, baixa Km, 2º dono. Oferta imperdível. Fone 99756-5020/ 3542-1467 Gustavo (66322) VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66125)