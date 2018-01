Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL 13- 01- 2018 /////////// MOTOS BIZ 06...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL 13- 01- 2018

MOTOS

BIZ 06 – preta, partida elétrica, bem conservada. Fone 99816-2607/ 99618-7606 (67860)

AUTOMÓVEIS

SIENA 1.0 EL 12/13 – Branco, completo c/ DH, VE, TE, AC, 36.000Km, única dona, R$ 26 mil. Fone 99109-0899 (67887)

UNO MILLE EX 99 – 4 portas, cinza metálico, doc. ok, exc. estado. Rua Professor Manoel Moita Filho, 56 – Jd Nações II c/ Marcos (67920)

VD/TR IDEIA ESSENCE 2014 – cinza metálica, s. nova, único dono, R$ 33,9 mil. Fone 3541-4919/ 9.9635-4196 (67919)

VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km, único dono, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67917)

FOX 09 – Prata, 4P, AL, TE, DH. Fone 3541-8312/ (19) 99713-5044 (67922)

VD/TR COURIER 2007 – prata, 1.6, R$ 13,5 mil. Fone 3541-4919/ 9.9635-4196 (67919)

ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67616)

CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 99704-8461 (67889)

CORSA 98 – 4P, 4 pneus novos, c/ rodas e som, R$ 7 mil. Fone 99741-2123 (67817)

CORSA SEDAN – Premium 08/09, cinza. Fone 99879-7767 (67911)

PICK UP CORSA SPORT 03 – Preta, completa. Fone 3541-0142/ 9.9834-1525 (67849)

PRISMA 16/17 – Preto, completo. Fone (19) 3442-7712/ (19) 9.8386-3400 (67906)

S-10 2011 – Cabine simples, prata, completa. Fone 9.9617-4530 (67864)

SONIC 1.6 LTZ SEDAN 2012 – 16V flex, 4P, automático, banco couro, VE, AR, DIR, completíssimo, ótimo estado, R$33.000,00. Fone (19) 99219-5780 (67902)

VD/TR CLASSIC 07 – flex, bege metálico, VE, TE, AL, LDT, som, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67917)

VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67917)

VECTRA GSI 95 – branco, doc. atrasado, sem recibo, R$ 2,5 mil. Fone 99853-5893/ 99925-7320/ 99794-0575 (67855)

HB20 HATCH 2015 – prata. Fone 3541-4216/ 99830-7949 (67929)

HONDA HR-V EXL CVT 2016 – Cinza iridio, modelo top de linha, único dono, 30.000Km, R$ 85 Mil. Fone 9.9793-8555 (67925)

MERCEDES BENZ – Sprinter Furgão – curta, teto baixo, ano 08, 170.000Km, super conservada, R$ 45 mil. Fone 99709-2229 (67892)

PEUGEOT 207 IMPERDÍVEL – 2009, 30% abaixo da tabela + débitos. Fone 97407-5027/ 3544-2601 (67918)