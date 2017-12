Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL 23-12-2017 ////////////// MOTOS TITAN 150 2012 –...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL 23-12-2017

MOTOS

TITAN 150 2012 – preta, PE, impecável, R$ 6 mil, negociável. Fone 3321-9003/ 9.9652-3335 (67792)

DOBLO ELX 1.4 – 2011 branca, flex, AR, DH, VE, TE, 7 lugares, R$ 32 Mil. Fone 3541-8176/ 3542-0954 (67647)

PALIO 97 – R$ 5,5 mil. Fone 98413-3619 Ailton (67802)

PALIO ESPORTIVO – 12/13 vermelho modena, 62.300km, 2 pneus novos, revisado. Fone 3544-8144/ 9.8130-1754/ 9.9264-9098 (67516)

STRADA 03/04 – Branco, DH, cabine simples, necessita trocar dois pneus, R$ 11.700. Aceito proposta. Fone 9.9210-1801 (preferência por WhatsApp) (67805)

STRADA ADV 2010 – 1.8 completa + couro, cab. estendida, prata, R$ 31,5 mil. Fone: 99738-4165 (67811)

AUTOMOVEIS

FIESTA CLASS 11/12 – preto, 1.6, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (67597)

FIESTA HATCH ROCAN – 1.6, ano 11/12, preto, completo c/ AC, DH, VE, rodas de liga leve, único dono. Fone 99249-7740 Murilo (67786)

KA 09 – Flex, TE,AL, 32 portas, preta, 2° dona. Fone 9.9164-8087 (67754)

KA 1.0 12/13 – básico, 2P, 68.000Km, 4 pneus novos, R$ 16 mil. Fone 99696-2221 (67807)

ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67616)

CELTA 1.0 LT 11/12 – 67.400km, 4 portas, preto, R$ 21.5 Mil, Não interessa troca ! Fone (19) 95321-0555 (67813)

CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67721)

CORSA WIND HATCH 01 – 4P, prata, gasolina, VE, TE, 2 alarmes, som, 4 pneus novos, engate, pintura, tapeçaria e mecânica impecável, 110.800km, só pegar e andar, R$ 11,5 mil. Fone 99699-7301/ 3321-9370 (67812)

MONTANA LS 2015 – preta, DH, VE, TE, R$ 28,5 mil. Fone 99738-4165 (67811)

ONIX 1.4 2015 – LT, preto. Fone 3544-2722/ 99694-5553 (67649)

PICK UP CORSA SPORT 03 – Preta, completa. Fone 3541-0142/ 9.9834-1525 (67757)

PRISMA 2014 -prata, 1.4, VE, AC, DH. Fone 3542-2888/ 9.9938-8603 (67800)

S-10 2011 – Cabine simples, prata, completa. Fone 9.9617-4530 (67707)

VD/ TR ASTRA – HB 07/08, 2.0 flex, preto, 4 portas, completo, banco de couro, câmera de ré, troco por Ecosport a partir de 2013. Fone 9.9594-8646 (67753)

VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67629)

ZAFIRA 07 – Branca, automática, flex, completa, R$ 20 mil. Fone 3351-2900 (67747)

GOL 04 – branco, R$ 11 mil. Fone 99106-5638 Zelia (67734)

GOL 2002 – prata, DH, 2º dono, doc. ok, NF e manual. Fone 99726-0146 (67777)

GOL G3 CITY 05 – 1.0 álcool, cinza, 2P, c/ som e farol máscara negra, 4 pneus novos, R$ 11,5 mil, ou Troco por carro do meu interesse. Fone 3321-9003/ 9.9652-3335 (67792)

KOMBI 96 – R$ 5,8 mil. Fone 98413-3619 Ailton (67802)

CHEROKEE LIMITED 2012 -único dono, 6cc, branca, impecável, R$ 65.000,00 a vista ou parte a vista e transferência de divida. Tratar Edson 19 98156-0000 (67725)

CITROEN C3 XTR 10/11 – .4 Flex, único dono. WhatsApp 99607-1991 (67546)

CITROEN C3 PICASSO -1.5 tendance 8v, flex, 2015, prata, completo c/ DH, VE, TE, AC, banco couro, R$ 38,6 mil. Fone (19) 3541-1464/ (11) 98480-2939 (67772)

COROLLA XEI 09 – 1.8 flex, preto metálico, completo, carro excelente estado de conservação, 4 pneus goodyear zero (colocado em novembro), R$ 39,9 Mil, aceito troca. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67812)

HB20 2014 – preto, completo, R$ 35,5 mil. Fone 99738-4165 (67811)

HONDA CIVIC LXL – Flex, 2011, mecânico completo, cinza, R$ 41.5 Mil. Fone 9.9695-7859/ 3551-0021/ 9. 9748-4919 (67775)

HONDA FIT EX 2017 – branco, 15.000Km, estado de zero. Tratar direto c/ prop. Fone 9.9714-6107 (67765)

HONDA HR-V EXL CVT 2016 – Cinza iridio, modelo top de linha, R$ 87 Mil. Fone 9.9793-8555 (67686)

JEEP WILLYS 63 – Motor original 6CC, 4×4 – manual, vermelho, R$ 16 Mil. Fone (19) 95321-0555 (67813)

RENAULT CLIO SEDAN 01 – Prata, completíssimo, revisado, correias trocadas, milha, controle de som no volante, 4 pneus ótimos, doc. ok, R$ 10.8 Mil. Fone 99744-5017/ 99767-5017 (67762)

SANDERO 12/13 – Preto, completo, Ar, direção, vidros e travas, câmera de ré, sensor, milha. 65.000 km, R$ 23.500.00. Fone 19 9.9905-7656 (67806)