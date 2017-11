Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 30/11 (quinta) ////////////// MOTOS BIZ+125...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 30/11 (quinta) ////////////// MOTOS BIZ+125 EX 11/12 – flex, cinza escuro, 23.800Km, único dono, R$ 6,5 mil. Fone 98800-3444 (67612) CB 300 2012 – branca, 43.000KM, R$ 8.5 Mil. Fone 9.9432-8277 (67466) CG TITAN 150 KS 07/08 – Gas., cinza, 17.000Km, único dono, R$ 5 mil. Fone 98800-3444 (67612) /////////////////// AUTOMOVEIS DOBLO ELX 1.4 – 2011 branca, flex, AR, DH, VE, TE, 7 lugares, R$ 32 Mil. Fone 3541-8176/ 3542-0954 (67647) VD/TR PALIO ELX 2010 – <CORPO01>1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km, único dono, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432) FIESTA CLASS 11/12 – preto, 1.6, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (67597) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67616) CELTA 2005 – Gas., 2P, prata, 1.4 completo, R$ 16,5 mil. Fone 98800-3444 (67612) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67652) CORSA CLASSIC SEDAN 12 – preto, 4P, único dono, 75.000Km, DH, VE, TE, AL, som, 4 pneus novos (colocados em novembro), R$ 20,9 mil, aceito troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (67656) CORSA HATCH 2011 – Flex, 1.4, prata, DH, VE, TE, LDT, AL, 4 pneus novos. Fone 9.9843-6579/ 9.9167-3636 Everton (67596) CORSA MAXX 2007 – chumbo, 1.8 flex, completo, ótimo estado. Fone 98328-4563/ 3352-6146 (67603) CORSA WIND HATCH 01 – 4P, prata, gasolina, VE, TE, 2 alarmes, som, 4 pneus novos, pintura, tapeçaria e mecânica impecável, só pegar e andar, R$ 11,5 mil. Fone 99699-7301/ 3321-9370 (67656) CRUZE SEDAN 2016 – LT, prata, automático, bco de couro, garantia de fábrica. Fone 9.9642-4920 (67628) ONIX 1.4 2015 – LT, preto. Fone 3544-2722/ 99694-5553 (67649) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, único dono, abaixo da tabela fip . Fone 3541-8858/ 99152-6575 (67653) VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67629) FOX 1.6 TREND 2012 – prata, DH, TE, LDT, AL, AF, cd player, volante em couro, baixa Km, R$ 27,5 mil. Fone 99622-5178 Carlos (67601) GOL 2002 – prata, DH, 2º dono, doc. ok, NF e manual. Fone 99726-0146 (67643) CITROEN C3 XTR 10/11 – 1.4 Flex, único dono. WhatsApp 99607-1991 (67546) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432) COROLLA XEI 09 – 1.8 flex, preto metálico, completo, carro excelente estado de conservação, 4 pneus godyer zero (colocado em novembro), R$ 39,9 Mil, aceito troca. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67656) HONDA CIVIC LXL 05 – completo, dourado, 181.000Km, automático, R$ 20 Mil. Fone (19) 9.8438-6340/ 3352-5574 Gilson (67667) VD/TR CITROEN AIRCROSS 2015 – 1.6 automático, c/ kit salomão, branco. Fone 3541-1505/ 99838-7733 Betelli ou Natalia (67663)