Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 28/11 (terça)

MOTOS

BIZ+125 EX 11/12 – flex, cinza escuro, 23.800Km, único dono, R$ 6,5 mil. Fone 98800-3444 (67612)

CB 300 2012 – Branca, 43.000KM, R$ 8.5 Mil. Fone 9.9432-8277 (67466)

CG TITAN 150 KS 07/08 – Gas., cinza, 17.000Km, único dono, R$ 5 mil. Fone 98800-3444 (67612)

AUTOMOVEIS

VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km, único dono, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432)

FIESTA CLASS 11/12 – preto, 1.6, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (67597)

ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67616)

ASTRA SPORT – 2P, 2.0 preto, VE, TE, DH, Ar Cond, Retr. Elét., banco do motorista c/ regulagem de altura, manual e chave reserva, 4 pneus novos, Insulfilm, engate e doc. OK. Fone (19) 9.8820-5949 (67584)

CELTA 2005 – Gas., 2P, prata, 1.4 completo, R$ 16,5 mil. Fone 98800-3444 (67612)

CRUZE SEDAN 2016 – LT, prata, automático, bco de couro, garantia de fábrica. Fone 9.9642-4920 (67628)

VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67629)

FOX 1.6 TREND 2012 – prata, DH, TE, LDT, AL, AF, cd player, volante em couro, baixa Km, R$ 27,5 mil. Fone 99622-5178 Carlos (67601)

PERUA KOMBI 02 – gasolina, doc. ok, (pequeno problema no motor) R$ 6 mil . Fone 99830-7797 (67632)

CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432)