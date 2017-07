Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 18/07 (terça-feira) ////////////// CB 300R...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 18/07 (terça-feira) ////////////// CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66359) CG TITAN 09 – partida elétrica, flex, preta, doc. OK até 2018, manutenção em dia por R$4, 6 mil. Fone 99600-3016 (66300) TITAN 150 EX 2014 – completa, único dono, baixa km, branca. Fone 99699-8523 (66334) VESTRON 650 2016 – vermelha, c/ acessórios, 24.000Km, já licenciada, R$ 30 mil. Fone 99660-2773 (66337) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PALIO ELX 2010 – flex, cinza, completo (-AC), 66.500Km. Fone 3541-3386 (66230) FIESTA FLEX 2010 – preto, 1.6, completo, doc ok, R$ 19 mil. Fone 99759-7075 (66306) KA 09 – vermelho ferrari, completo. Fone 3542-1414/ 99219-9166 (66346) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) CARAVAN 89 – verde metálica, 4cc, toda original. Fone 3542-1414/ 99219-9166 (66346) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66311) GOL 2010 – Fone 3542-1414/ 99219-9166 (66346) POLO SEDAN 1.6 07 – flex, prata, completo. Fone 99755-3430/ 99643-3369 (66308) COROLLA XLI 1.8 02 – gasolina, prata, completo (AR/DH/VE/TE), R$ 16,5 mil. Tratar 98882-0827 c/ Rosana. (66348) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66307) RENAULT CLIO HATCH – Privilege 1.6, 16V, ano 04, completo, AC, DH, TE, VE, rádio, baixa Km, 2º dono. Oferta imperdível. Fone 99756-5020/3542-1467 Gustavo (66322) Compartilhe em suas redes sociais!