Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 23/11 (quinta-feira) ////////////// MOTOS CB...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 23/11 (quinta-feira) ////////////// MOTOS CB 300 2012 – Branca, 43.000KM, R$ 8.5 Mil. Fone 9.9432-8277 (67466) /////////////////// AUTOMOVEIS DOBLO ELX 1.4 – 2011 branca, flex, AR, DH, 7 lugares, R$ 32 Mil. Fone 3541-8176/ 3542-0954 (67373) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km,ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432) FIESTA CLASS 11/12 – preto, 1.6, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (67597) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67374) ASTRA SPORT – 2P, 2.0 preto, VE, TE, DH, Ar Cond, Retr. Elét., banco do motorista c/ regulagem de altura, manual e chave reserva, 4 pneus novos, Insulfilm, engate e doc. OK. Fone (19) 9.8820-5949 (67584) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67548) CORSA WIND 00/01 – prata, 2P. Fone 3541-8331 (67588) ONIX 1.4 2015 – Preto. Fone 3544-2722/ 99694-5553 (67544) PRISMA 2012 – Prata, 1.4, 42.000KM, único dono, DH, AL, TE, step sem uso, impecável, R$ 22.5 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67587) VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67378) FUSCA 1.600 85 – branco, rodas esportivas, bancos esportivos, pneus novos, TE, AL, som novos com potência, impecável, R$ 10 Mil. Fone 9.9872-8155/ 3544-7804 (67325) CITROEN C3 XTR 10/11 – 1.4 Flex, único dono. WhatsApp 99607-1991 (67546) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432) COROLLA XEI 09 – 1.8 flex, preto metálico, completo, carro excelente estado de conservação R$ 39,9 Mil, aceito troca. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67587) Compartilhe em suas redes sociais!