Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 07/11 (Terça) ////////////// MOTOS CB 300R 2010/2010 – Prata, 20.500km, revisões todas feitas na Honda Mundial, R$ 7.8 Mil. Fone 9.9642-9500/ 9.8334-2389 Lafaiete (67312) /////////////////// AUTOMOVEIS BRAVO SPORTING – 2016, vermelho modena, top de linha, impecável, 40.000km, teto couro, GPS, R$ 63 Mil, não aceito troco, dispenso curiosos. Fone (19) 9.9665-0929 Waldir/ (19) 9.9989-17007 Fernando (67454) DOBRO ELX 1.4 – 2011 branca, flex, AR, DH, 7 lugares, R$ 32 Mil. Fone 3541-8176/ 3542-0954 (67373) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km,ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67432) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67374) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67421) VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67378) FOX 2017 – Prata, 2.700km, 1.6, confortiline, completo, R$ 45 Mil. Fone 3544-0692/ 9.9909-1558 (67411) FUSCA 1.600 85 – Branco, rodas esportivas, bancos esportivos, pneus novos, TE, AL, som novos com potência, impecável, R$ 10 Mil. Fone 9.9872-8155/ 3544-7804 (67325) GOL CONFORT PLUS – 2005, 1.0, 16V, 4P, cinza, metálico, 66.000km, único dono, DH, VE,AL, LDT, insulfilme, R$ 13.5 Mil. Fone 9.9217-5602/ 3351-2562 (67450) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) COROLLA XEI 09 – prata, 1.8, flex, ar digital, piloto automático, banco de couro, completo, 97.000km, 2° dono, carro perfeito, R$ 39.9 Mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67459) HB20 2013 – 1.0, cinza, 58.000Km, R$ 31.5 Mil. Fone 9.9739-3337 (67264)