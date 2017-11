Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 02/11 (Quinta) ////////////// MOTOS CB...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 02/11 (Quinta) ////////////// MOTOS CB 300R 2010/2010 – Prata, 20.500km, revisões todas feitas na Honda Mundial, R$ 7.8 Mil. Fone 9.9642-9500/ 9.8334-2389 Lafaiete (67312) /////////////////// AUTOMOVEIS DOBRO ELX 1.4 – 2011 branca, flex, AR, DH, 7 lugares, R$ 32 Mil. Fone 3541-8176/ 3542-0954 (67373) PICK UP STRADA – Adventure, cabine dupla, 2010 único dono, 93.000km, R$ 35 Mil. Fone 9.9177-2594 Carlos (67356) VD SIENA 05 – Prata, 4P, 1.0 ,Fire, embreagem, bomba d"agua e corrente dentada + 4 pneus novos, som, LDT, pintura, mecânica e tapeçaria ok, R$ 13.9 Mil. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67397) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km,ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) FIESTA HATCH SE – 2013/2014 completo, branco, 4 pneus novos, R$ 24 Mil. Fone 9.8104-1302/ 3351-6262 (67360) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67374) CELTA 1.0 2003 – doc ok, carro muito conservado, R$ 11.5 Mil. Fone 9.9706-1006 (67398) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67421) CORSA HATCH MAXX 2010 -preto, 1.4 flex, , 4 portas, c/ DH, TE, AL, kit multi mídia, 4 pneus novos, rodas de liga leve, engate, 128.000Km, pintura, tapeçaria e mecânica ok, R$ 18.999 Mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 9.9898-3780 (67397) CRUZE SEDAN 2016 – LT, prata, automático, bco de couro, 13.800km, garantia de fábrica. Fone 9.9642-4920 (67393) MONTANA 2010 – Cinza, completa, R$ 23 Mil. Fone 9.9711-6711/ 9.9793-4410/ 3542-9303 (67322) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 43,5 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (67425) VD/TR MERIVA MAX 2007 – prata, 1.8, completa, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67378) FOX 2017 – Prata, 2.700km, 1.6, confortiline, completo, R$ 45 Mil. Fone 3544-0692/ 9.9909-1558 (67411) FUSCA 1.600 85 – Branco, rodas esportivas, bancos esportivos, pneus novos, TE, AL, som novos com potência, impecável, R$ 10 Mil. Fone 9.9872-8155/ 3544-7804 (67325) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) HB20 2013 -1.0, cinza, 58.000Km, R$ 31.5 Mil. Fone 9.9739-3337 (67264)