Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 15/07 (sábado) ////////////// BIZ 100 2002 – preta, partida elét., doc. ok, R$ 3 mil. Fone 99373-8502/ 9.9850-6210/ 3352-6075 (66327) BIZ ES 03 – vermelha, PE, doc até 2018 ok. Fone 99688-5968 (66109) BIZ EX 2016 – preta, alarme, manual e chave reserva, baixa Km, única dona. Fone 99688-5968 (66109) CG TITAN 09 – partida elétrica, flex, preta, doc. OK até 2018, manutenção em dia por R$4, 6 mil. Fone 99600-3016 (66300) TITAN 150 EX 2014 – completa, único dono, baixa km, branca. Fone 99699-8523 (66334) TWISTER 07 – preta, Impecável. Fone 99688-5968 (66109) TWISTER 08 – cinza, 2º dono, doc. ok, manual e chave reserva, R$ 5.990,00, aceito troca menor valor. Fone 99373-8502/ 9.9850-6210/ 3352-6075 (66327) VD/TR TITAN FAN – 2013, preta, ESI 150 flex, PE, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66335) VESTRON 650 2016 – vermelha, c/ acessórios, 24.000Km, já licenciada, R$ 30 mil. Fone 99660-2773 (66337) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PALIO ELX 2010 – flex, cinza, completo (-AC), 66.500Km. Fone 3541-3386 (66230) PREMIO CSL 91 – 4P. Fone 99991-4013/ 3352-5390 (66293) VD/TR PALIO WEEKEND 05 – preto, completo (- ar), c/ rodas de liga leve, por carro ou moto menor valor. Fone 99686-0689 (66329) FIESTA FLEX 2010 – preto, 1.6, completo, doc ok, R$ 19 mil. Fone 99759-7075 (66306) FIESTA SEDAN 1.0 06 – c/ TE, financiado, R$ 9,5 mil + 15x de R$ 400,00 ou Troco por carro mesmo valor. Fone 99984-5856 Silvia (66296) KA 1.0 2003 – Image, c/ DH, prata, R$ 9.990,00. 99216-9669 (66284) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) KA 2010 – Flex, azul, pneus novos, ótimo estado. Fone 99763-6656/ 9.9850-2263 (66324) VD/TR FIESTA HATCH 2007 – 1.6, completo, prata, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66125) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) CORSA CLASSIC SEDAN 2015 – cinza, flex, c/ airb bag, ABS, AC, VE, TE, único dono. Fone 99741-6309 vivo (whats) (66323) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66311) CORSA SEDAN 1.0 98 – branco, impecável, R$ 9.990,00. 99216-9669 (66284) CORSA SUPER 98 – verde, 4P, c/ Ar Cond., R$ 9,3 mil, aceito moto no negócio. Fone 99373-8502/ 9.9850-6210/ 3352-6075 (66327) CORSA WIND 97 – branco, 2P, GL 1.6, revisado, doc. ok. R$ 9,8 mil, aceito moto. Fone 99373-8502/ 99850-6210/ 3352-6075 (66327) MONTANA 2010 – cinza, completa, R$ 25 mil. Fone 99711-6711/ 99793-4410 (66224) POLO SEDAN 1.6 07 – flex, prata, completo. Fone 99755-3430/ 99643-3369 (66308) POLO SEDAN 1.8 2000 – prata, completo + air bag, teto solar, impecável, R$ 9.990,00. Fone 99216-9669 (66284) SANTANA 1.9 ÁLCOOL – 2005, preto, completo, R$ 13.990,00. 99216-9669 (66284) SANTANA 2.0 VINHO – completo, impecável, R$ 9.990,00. 99216-9669 (66284) VD/TR GOLF 2001 – 2.0, completo, falta 14x de R$ 340,00 ou Troco Gol G3. Fone 99864-1492 (66302) COROLLA XEI 09 – preto, automático, 131.000Km, 4 pneus novos, 2ª dona, c/ bancos de couro, piloto aut, mecânica, pintura e estofado impecável, R$ 39,9 mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99699-7301 (66314) COROLLA XLI 09 – cinza, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66314) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66307) HONDA FIT 2015 – EXL autómático, cinza, pneus novos, R$ 59 mil. Fone 99714-6107 (66180) HONDA FIT LXL 09 – cinza, flex, automático, completo c/ rádio e multimidia, 70.000Km, R$ 35 mil. Fone 99899-8454 (66290) Mitsubishi ASX 2011 – 2.0 automática, 4×2, branca, completa, muito conservada. Fone 9.9201-8165 (66065) RENAULT CLIO HATCH – Privilege 1.6, 16V, ano 04, completo, AC, DH, TE, VE, rádio, baixa Km, 2º dono. Oferta imperdível. Fone 99756-5020/ 3542-1467 Gustavo (66322)