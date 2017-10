Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 14/10 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 14/10 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 125 2012 – preta, partida elétrica, R$ 6,3 mil. Fone 99887-9891 (67229) BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,5 mil. Fone 99653-3380 (67243) BIZ ES 2010 – preta, partida elét., única dona, doc. ok. Fone 99688-5968 (67098) CG FAN 125 2012 – preta, única dona, 27.000Km, R$ 5 mil. . Fone 99676-2843/ 99339-6910 (67198) PCX 17/17 – marrom metálica, 1000Km, doc. ok, top de linha, 3 anos de garantia. Fone 99688-5968 (67098) FAZER 2012 – vermelha, R$ 8 mil. Fone 99783-3119 (67105) VD/TR KAWAZAKI NINJA 250 – ano 2010, branca, escap. esportivo, alarme, ótimo estado. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 (67224) /////////////////////// AUTOMÓVEIS DOBLO ADVENTURE LOCKER 2011 – prata, completa, 2º dono, R$ 38 mil. Fone 99676-2843/ 99339-6910 (67198) PALIO WEEKEND 01 – Completo – Ar, R$ 10,5 mil. Fone 99783-3119 (67105) UNO FIRE 02 – 4P, mecânica, lataria, pneus e doc ok, R$ 8 mil. Fone 3541-7030/ 9.9385-4406 (67223) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) FIESTA HATCH 03 – cinza, 1.0, VE, AL, R$ 13 mil. Fone 99312-1605/ 3542-3969 após 15:30 (67205) FIESTA HATCH 2012 – prata, c/ 51.000Km, VE, TE, porta mala elétrico, doc ok até 2018, R$ 19,9 mil. Fone 99879-2404 (67076) VD/TR FIESTA 03 – 4P, DH, VE, TE, som e alarme, ótimo estado. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 (67224) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67031) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funelaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67220) CORSA HATCH MAXX 2010 – preto, 1.4 flex, , 4 portas, c/ DH, TE, AL, kit multimidia, 4 pneus novos, rodas de liga leve, engate, 128.000Km, pintura, tapeçaria e mecânica ok, R$ 19,9 mil, aceito carro maior/ menor valor, preferencia maior valor. Fone 3321-9370/ 9.9898-3780 (67207) CORSA SEDAN MAXX 04/05 – 1.8 flex, bege, completo. Fone 99729-0775 (67218) MERIVA PREMIUM 2011 – Preta, completa. Fone 99606-4773 (66858) MONTANA 2010 – preta, c/ DH. Fone 3352-8480/ 99692-4482 (67039) PRISMA 1.4 07 – completo, R$ 19 mil. Fone 99783-3119 (67105) VD/TR POR MENOR VALOR – Astra 2006, top, preto, completo, R$ 19 mil. Fone 3351-5164/ 99715-1091 (67203) KOMBI 96 – carroceria de madeira, doc. ok, motor novo, R$ 12,9 mil. Fone 99635-4196/ 3541-4919 (67001) VD/TR KOMBI 06 – flex. Fone 99706-7129 (67185) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (67194) COROLLA XEI 09 – 1.8 flex, preto metálico, completo, pintura, mecânica e tapeçaria impecável, R$ 39,9 mil, aceito carro mais barato na troca. Fone 3321-9370/ 9.9898-3780 (67207)