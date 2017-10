Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 07/10 (Sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

BIZ 125 + 08 – vermelha, AL, PE, único dono, R$ 5 mil. Fone 3542-0585/ 99991-6552 (67140) BIZ ES 2010 – preta, partida elét., única dona, doc. ok. Fone 99688-5968 (67098) PCX 17/17 – marrom metálica, 1000Km, doc. ok, top de linha, 3 anos de garantia. Fone 99688-5968 (67098) VD/TR BROS 150 2011 – flex, doc. ok, R$ 7,9 mil. Fone 99635-4196/ 3541-4919 (66969) FAZER 2012 – vermelha, R$ 8 mil. Fone 99783-3119 (67105) VD/TR KAWAZAKI NINJA 250 – ano 2010, branca, escap. esportivo, alarme, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (67176) /////////////////////// AUTOMÓVEIS GRAND SIENA 2013 – chumbo, completo, R$ 28,9 mil. Fone 99793-5903 (66972) PALIO WEEKEND 01 – completo – Ar, R$ 10,5 mil. Fone 99783-3119 (67105) STRADA ADV LOOCKER – 1.8, cab. estendida, prata, completa. Fone 99738-4165 (67178) UNO FIRE 02 – 4P, mecânica, lataria, pneus e doc ok, R$ 8 mil. Fone 3541-7030/ 9.9385-4406 (67158) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66935) ECOSPORT XLT 09 – vermelha, 1.6, completa, 80.000Km, único dono. Fone 99738-4165 (67178) FIESTA CLASS 11/12 – preto, 1.6, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (66960) FIESTA HATCH 2012 – prata, c/ 51.000Km, VE, TE, porta mala elétrico, doc ok até 2018, R$ 19,9 mil. Fone 99879-2404 (67076) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (67031) KA 2010 – flex, azul, pneus novos, ótimo estado. Fone 99763-6656/ 99850-2263 (67165) RANGER XLS 06 – cab. dupla, preta, gasolina, completa, 3º dono. Fone 99738-4165 (67178) VD/TR FIESTA 03 – 4P, DH, VE, TE, som e alarme, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (67176) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (67031) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funelaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (67146) CORSA HATCH MAXX 2010 – preto, 1.4 flex, , 4 portas, c/ DH, TE, AL, kit multimidia, 4 pneus novos, rodas de liga leve, engate, 128.000Km, pintura, tapeçaria e mecânica ok, R$ 19,5 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (67150) MERIVA PREMIUM 2011 – preta, completa. Fone 99606-4773 (66858) MONTANA 2010 – cinza, completa, R$ 23 mil. Fone 99711-6711/ 99793-4410/ 3542-9303 (67085) MONTANA 2010 – preta, c/ DH. Fone 3352-8480/ 99692-4482 (67039) PRISMA 1.4 07 – completo, R$ 19 mil. Fone 99783-3119 (67105) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 43,5 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (67117) AMAROK HIGHLINE 2013 – prata, 2.0 bi turbo diesel, automática, completa, único dono, 68.000Km. Fone 99738-4165 (67178) GOL G3 CITY 05 – 1.0 álcool original, cinza, 2 portas, 4 pneus novos, R$ 12,5 mil. Fone 3321-9003/ 99652-3335 (67142) KOMBI 96– carroceria de madeira, doc. ok, motor novo, R$ 12,9 mil. Fone 99635-4196/ 3541-4919 (67001) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66949) COROLLA XEI 09 – 1.8 flex, preto metálico, completo, pintura, mecânica e tapeçaria impecável, R$ 39,9 mil, aceito carro mais barato na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (67150) PICK UP HOGGAR 2012 – 1.4, prata (- AC), 66.000km, 2º dono. Fone 99738-4165 Luiz (67178) HB20 2013 – 1.0, cinza, 57.000Km, R$ 32,5 mil. Fone 99739-3337 (67145) I30 2012 – 2.0, preto, completo. Fone 99738-4165 Luiz (67178) NISSAN SENTRA 09 – cinza, completo. Fone 99738-4165 Luiz (67178)