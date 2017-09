Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 23/09 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 23/09 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 100 04 – verde, exc. estado, doc. ok. Fone 99235-7914 (67025) BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,5 mil. Fone 99653-3380 (67058) CG 150 KS 06 – vermelha, pedal, c/ rodas liga leve, doc 2017 ok, 2º dono, revisada, R$ 3.990,00. Fone 99373-8502/ 9.9850-6210/ 3352-6075 (67047) FALCON NX4 400 – 2006, prata, revisada, doc ok, 56.000KM, AL Positron por aproximação, corta corrente, R$ 8 mil. Fone 99814-3203 Zap ou no período da manhã (67000) VD/TR BROS 150 2011 – flex, doc. ok, R$ 7,9 mil. Fone 99635-4196/ 3541-4919 (66969) VD TOPBIKE 2015 – azul, partida elétrica, R$ 2,2 mil. Fone 99653-3380 (67058) WEB 2008 – preta, doc. ok, motor novo, R$ 2 mil. Fone 3542-1409/ 99424-5859/ 97104-0895 (67028) /////////////////////// AUTOMÓVEIS CARROS FINANCIADOS, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO PAGAR? – compro seu carro financiado, ou com doc atrasado, e quito! Fone 97604-7716 Luiz (67027) GRAND SIENA 2013 – chumbo, completo, R$ 28,9 mil. Fone 99793-5903 (66972) UNO 2008 – Fire 1.0 flex, branco, 2P, já financiado, entrada R$ 6,5 mil, só + 19x R$ 581,00, doc. ok. Fone 97604-7716 whats (67027) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66935) ECOSPORT XLT 09 – automática, completa. Fone 99785-9482 whats (67033) FIESTA CLASS 11/12 – preto, 1.6, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (66960) FIESTA HATCH 2012 – prata, c/ 51.000Km, VE, TE, porta mala elétrico, doc ok até 2018, R$ 20 mil. Fone 99879-2404 (66999) FIESTA SEDAN 05 – 1.0, prata, gasolina, completo (- AC), R$ 17 mil. Fone 3544-9994/ 99758-7529 (67024) FIESTA SEDAN 08 – 1.0, prata, completo, R$ 19,5 mil. Fone 3544-9994/ 99758-7529 (67024) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (67031) VD/TR POR MOTO – Escort L, vermelho, ano 92, 1.6 gasolina, doc. ok, R$ 3.990,00. Fone 99719-5713 (67008) ASTRA CD 2.0 2004 – prata, gasolina, completo, 56.000Km originais, R$ 18 mil. Fone 98112-1412 (66853) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (67031) COBALT 1.8 LTZ 2015 – automático , branco. Aceito veículo menor valor. Fone 3351-1432/ 99988-4726 (67007) CORSA HATCH MAXX 2010 – preto, 1.4 flex, , 4 portas, c/ DH, TE, AL, kit multimidia, 4 pneus novos, rodas de liga leve, engate, 128.000Km, pintura, tapeçaria e mecânica ok, R$ 19,9 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (67022) MERIVA PREMIUM 2011 – preta, completa. Fone 99606-4773 (66858) MONTANA 2010 – preta, c/ DH. Fone 3352-8480/ 99692-4482 (67039) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 44,5 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (66977) VD/TR POR MENOR VALOR – Astra 2006, top, preto, completo, R$ 20 mil. Fone 3351-5164/ 99715-1091 (67037) GOL 98/98 – 1.0 MI. branco, 2P, R$ 3,5 mil. Fone (19) 3351-1450/ (11) 99948-3644 (67046) VOYAGE 2013 – prata, 1.6, completo, R$ 27 mil. Fone 98264-8082 KOMBI 96 – carroceria de madeira, doc. ok, motor novo, R$ 12,9 mil. Fone 99635-4196/ 3541-4919 (67001) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66949) HONDA CIVIC 2000 – cinza met., AC, DH, VE, TE, air bag, automático, ótimo estado, doc. ok, R$ 11.950,00, aceito financiamento até 80% do valor. Fone 97100-5111/ 99686-0206 (66901) HONDA CIVIC 2011 – cinza, c/ comp. de bordo, dvd, piloto aut., chave reserva e manual, step sem uso, 85,000Km, R$ 32 mil + 4x 730,00 + R$ 3 mil de doc e IPVA . Fone 98139-0950 (66910) MERCEDES BENZ – Sprinter Furgão – curta, teto baixo, ano 08, 170.000Km, super conservada. Fone 99709-2229 (66889) SANDERO EXPRESSION 2011 – GT Line 1.6, 16v (Hi-flex), prata, 4P, completo, pneus novos, doc 2018, R$ 23,5 mil. Fone 97423-8991 (66986) VD/TR CITROEN C3 08 – 1.4 flex, completo, c/ manual e chave reserva, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (67051) VD/TR CIVIC EX 05 – completo, motor novo, automático, R$ 19,5 mil. Fone 98284-8001/ 3541-1803 (66876)