Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 12/09 (terça-feira)

//////////////

MOTOS

BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,5 mil. Fone 99653-3380

CB 300 2014 – preta, freio a disco nas 2 rodas, doc. ok, ou Troco por carro. Fone 3542-9749/ 99197-4576 (66879)

CG 160 TITAN EX – vendo consórcio de moto honda. Fone 99613-1607 (66834)

VD TOPBIKE 2015 – azul, partida elétrica, R$ 2,2 mil. Fone 99653-3380

VD TRICICLO – novo, elétrico, baixa Km, equipado, na garantia, c/ NF. Fone 3542-0064 Willey (66826)

WEB 2008 – preta, doc. ok, motor novo, R$ 2 mil. Fone 3542-1409/ 99424-5859/ 97104-0895 (66899)

///////////////////////

AUTOMÓVEIS

PALIO 1.0 FIRE – 8v, 4P, azul escuro, doc ok até 2018, manual e chave rserva, R$ 11,9 mil, aceito Biz parte pgto. Fone 99373-8502/ 99850-6210/ 3352-6075 (66925)

VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66935)

FOCUS HATCH 06/07 – prata, 1.6 gasolina, completo, c/ manual e chave reserva, revisado, ótimo estado, R$ 17,9 mil. Fone 99601-0129 whats/ 3544-9461 (66887)

KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66769)

PICK UP COURIER 04 – prata, R$ 13 mil. Fone 99723-7377/ 99771-1964 (66903)

AGILE LT 2011 – prata, completo, 23.000Km originais, R$ 25 mil. Fone 99909-1558/ 3544-0692/ 3542-3555 hc Silvio (66898)

ASTRA HATCH 01 – 2P, preto, 1.8, 4 pneus novos, rodas liga, completo (-AC), c/ som pioneer, impecável, c/ adesivos de fabrica no vidro, 146.000Km originais, R$ 12,9 mil, quero carro maior valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66923)

ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (66769)

CELTA LS 1.0 – flex, 2P, mod. 2012, cinza, c/ TE, LDT. Fone 99786-2400 (66917)

CORSA HATCH MAXX 2010 – preto, 1.4 flex, , 4 portas, c/ DH, TE, AL, kit multimidia, 4 pneus novos, rodas de liga leve, engate, 128.000Km, pintura, tapeçaria e mecânica ok, R$ 19,9 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66923)

CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (66906)

MERIVA PREMIUM 2011 – preta, completa. Fone 99606-4773 (66858)

MONZA GL 93/94 – 2.0 álcool, motor novo. Fone 99720-3629 (66883)

VOYAGE 2013 – prata, 1.6, completo, R$ 27 mil. Fone 98264-8082 (66881)

CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66692)

HONDA CITY 2015 – cinza, automático, completo, única dona, garantia até 2018, perfeito estado. Fone 99649-3877 (66896)

MERCEDES BENZ – Sprinter Furgão – curta, teto baixo, ano 08, 170.000Km, super conservada. Fone 99709-2229 (66889)

SANDERO 2015 – 1.0, branco, completo, 40.000Km, R$ 33,5 mil, aceito troca por menor valor. Fone 99808-6869 Whats (66776)

VD/TR CIVIC EX 05 – completo, motor novo, automático, R$ 22 mil. Fone 98284-8001/ 3541-1803 (66876)