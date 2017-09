Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 05/09 (terça-feira) ////////////// MOTOS CB...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 05/09 (terça-feira) ////////////// MOTOS CB 300 2014 – preta, freio a disco nas 2 rodas, doc. ok, ou Troco por carro. Fone 3542-9749/ 99197-4576 (66879) VD TRICICLO – novo, elétrico, baixa Km, equipado, na garantia, c/ NF. Fone 3542-0064 Willey (66826) WEB 2008 – preta, doc. ok, motor novo, R$ 2 mil. Fone 3542-1409/ 99424-5859/ 97104-0895 (66878) /////////////////////// AUTOMÓVEIS DOBLÔ CARGO 2012 – flex, branca. Fone 99139-5826 (66818) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66654) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 9 8116-6330 (66769) KA 2010/2011 – flex, prata, 32.000Km, Alarme e Trava, único dono, manual e chave reserva, R$ 16.000,00. Fone (19) 98820-5949 Eduardo (66837) ASTRA HATCH 01 – 2P, preto, 1.8, 4 pneus novos, rodas liga, completo (-AC), c/ som pioneer, impecável, c/ adesivos de fabrica no vidro, 146.000Km originais, R$ 13,4 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66880) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66769) ASTRA SEDAN 2002 – azul escuro, completo, R$ 15 mil. Fone 99753-1944 (66867) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66851) MERIVA PREMIUM 2011 – preta, completa. Fone 99606-4773 (66858) SPIN LT 13/13 – única dona, completa, 51.000Km. Fone 99466-4781 Rodrigo (66820) GOL 2010/2011 – prata, flex, 2P, c/ LDT, R$ 13,5 mil. Fone 98289-6565/ 3543-2619 (66836) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66692) SANDERO 2015 – 1.0, branco, completo, 40.000Km, R$ 33,5 mil, aceito troca por menor valor. Fone 99808-6869 Whats (66776) VD/TR CIVIC EX 05 – completo, motor novo, automático, R$ 22 mil. Fone 98284-8001/ 3541-1803 (66876)