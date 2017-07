Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 11/07 (terça-feira) ////////////// MOTOS CB...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 11/07 (terça-feira) ////////////// MOTOS CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66285) CG 125 2011 – preta. Fone 99632-3928/ 3542-6461 (66249) CG 150 TITAN ESD 08 – cinza, completa, R$ 4 mil. Fone 99697-3442 (66252) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PALIO FIRE 08/09 – 1.0, prata, 76.000Km, VE, TE, rodas liga leve. Fone 3541-1392/ 3547-5205 (66229) PREMIO CSL 91 – 4P. Fone 99991-4013 UNO 2014 – Prata, 4P, completo, doc. ok, ótimo estado. Fone 99939-5579/ 99196-3066 (66250) KA 1.0 2003 – Image, c/ DH, prata, R$ 9.990,00. 99216-9669 (66284) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66165) KA 2013 – preto, 36.500Km. Fone 99935-7036 Júlio (66269) RANGER 06 – preta, cab. dupla, completa. Fone 99738-4165 (66278) VD/TR FIESTA HATCH 2007 – 1.6, completo, prata, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66125) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66165) CLASSIC LS 13 – cinza met., completo, único dono, 43.000Km, R$ 23,5 mil. Fone 99909-9409/ 3541-3158 Luiz (66247) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66266) CORSA SEDAN 1.0 98 – branco, impecável, R$ 9.990,00. Fone 99216-9669 (66284) MERIVA 2012 – 1.4, preta, completa c/ AC, VE, TE, AL, sensor de ré, air bag, rodas aro 15, R$ 28 mil. Fone 99600-2893/ 3547-9218 (66236) PICK UP CORSA ST 03 – prata, gasolina, VE, TE, protetor de caçamba, lona marítima, R$ 12,5 mil. Fone 99837-3070 (66235) POLO SEDAN 1.8 2000 – prata, completo + air bag, teto solar, impecável, R$ 9.990,00. Fone 99216-9669 (66284) SANTANA 1.9 ÁLCOOL – preto, completo, R$ 13.990,00. Fone 99216-9669 (66284) SANTANA 2.0 VINHO – completo, impecável, R$ 9.990,00. Fone 99216-9669 (66284) FOX 09 – prata, 1.0, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66167) FIT LX 2011 – prata, automático, exc. estado. Fone 99255-6758 Edson (66263) HONDA FIT LXL 09 – cinza, flex, automático, completo c/ rádio e multimidia, 70.000Km, R$ 35 mil. Fone 99899-8454 (66290)