Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 02/09 (sábado) ////////////// MOTOS CB...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 02/09 (sábado) ////////////// MOTOS CB 300 2010 – dourada/ CG 150 05, verde, completa/ Biz 05 KS, verde, doc. ok, R$ 2,7 mil. Fone 99372-2049 (66809) CG 160 START – 0Km, já documentada e emplacada. Fone 3541-4919/ 99724-3355 (66854) CG 160 TITAN EX – vendo consórcio de moto honda. Fone: 99613-1607 (66834) TWISTER 08 – preta, 21.213Km, doc. ok, R$ 5,9 mil. Fone 3541-5117/ 99164-3964 (66810) VD TRICICLO – novo, elétrico, baixa Km, equipado, na garantia, c/ NF. Fone 3542-0064 Willey (66826) /////////////////////// AUTOMÓVEIS DOBLÔ CARGO 2012 – flex, branca. Fone 99139-5826 (66818) PALIO WEEKEND 01 – completo – Ar, R$ 12 mil. Fone 99783-3119 (66722) PUNTO ATRACTIVE 2011 – preto, 1.4 flex fire, 2º dono, 69.000Km, completo, som original, insulfilm, rodas liga leve, 4 pneus novos, engate, impecável, R$ 25,9 mil, pego carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66811) UNO FIRE 02 – 4P, mecânica, lataria, pneus e doc ok, R$ 10,5 mil. Fone 3541-7030/ 99385-4406 (66823) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66654) ECOSPORT XLT 09 – vermelha, 1.6, completa, 2º dono. Fone 99738-4165 (66865) FIESTA HATCH 1.0 09 – preto, completo, doc. ok. Fone 98372-0624 (66770) KA 1.0 FLEX 2011 – prata, 54.000Km, 2º dono. Fone 99347-5317 Junior (66764) KA 2005 – prata, completo, pneus semi-novos, doc ok. R$13 mil. Aceito propostas. Fone 99847-8716 (66833) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66769) KA 2010/2011 – flex, prata, 32.000Km, Alarme e Trava, único dono, manual e chave reserva, R$ 16.000,00. Fone (19) 98820-5949 Eduardo (66837) AGILE 2012 – LTZ cinza completo + piloto autmático, impecável, doc 2017 ok, R$ 27,5 mil. Fone 99204-6802 (66779) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66769) ASTRA SEDAN 2002 – azul escuro, completo, R$ 15 mil. Fone 99753-1944 CLASSIC 2011 – prata, DH, TE, único dono, 47.000Km. Fone 3542-5364 (66815) CORSA HATCH MAXX 2010 – preto, 1.4 flex, , 4 portas, c/ DH, TE, AL, kit multimidia, 4 pneus novos, rodas de liga leve, engate, 128.000Km, pintura, tapeçaria e mecânica ok, R$ 19,9 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66860) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66851) MERIVA PREMIUM 2011 – preta, completa. Fone 99606-4773 (66858) SPIN LT 13/13 – única dona, completa, 51.000Km. Fone 99466-4781 Rodrigo (66820) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 44,5 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (66701) VENDE-SE – Gol Trend 1.0 2011, prata, completo (- AC), único dono, R$ 20,5 mil/ Meriva Joy 1.4 2011, cinza, único dona, completa, R$ 27,5 mil / Fiesta Sedan 1.0 2005, prata, gasolina, completo (- AC), R$ 17 mil / Fiesta Sedan 1.0 2008, prata, completo, R$ 19,5 mil . Fone 3544-9994/ 99758-7529 (66831) GOL 2010/2011 – prata, flex, 2P, c/ LDT, R$ 13,5 mil. Fone 98289-6565/ 3543-2619 (66836) VD/TR SAVEIRO MI 2000 – 1.6 gas., branca, DH, ótimo estado, R$ 13 mil. Fone 99719-5713 (66839) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66692) CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE – 2010 automático c/ trip tronic e modulo sport, 2.0 flex, air bag duplo e cortinas laterais, frios ABS c/ controle de tração, sensor de estacionamento, sensor automático de farol e chuva, farol de neblina, comp. de bordo c/ piloto automático, controle de velocidade e de som do volante, viva voz p/ atendimento de celular, bcos e acabamentos em couro, 4 pneus novos, discos e pastilhas de freio novos, alinhamento e balancemanto feitos recentemente, ainda na garantia, 77.000Km originais, 2º dono, c/ NF, ótimo estado, R$ 29,5 mil, somente venda, não aceito troca. Fone 3352-4853/ 98358-2121/ (11) 97094-5658 (66808) COROLLA XEI 1.8 – 2008, cinza, automático, completo + couro. Fone 99204-6802 (66779) COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66811) SANDERO 2015 – 1.0, branco, completo, 40.000Km, R$ 33,5 mil, aceito troca por menor valor. Fone 9.9808-6869 Whats (66776) VD/TR CITROEN C3 08 – 1.4 flex, completo, c/ manual e chave reserva, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66862) Compartilhe em suas redes sociais!