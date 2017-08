Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 26/08 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 26/08 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,5 mil. Fone 99653-3380 (66799) CG 160 START – 0Km, já documentada, (moto está na agência) R$ 8 mil. Fone 3541-4919/ 99724-3355 (66761) FAN 150 ESI 2012 – vermelha, flex, doc. ok até 2018, s. novo, R$ 6 mil. Fone 99639-2841 (66798) VD TOPBIKE 2015 – azul, partida elétrica, R$ 2,2 mil. Fone 99653-3380 (66799) WEB 2008 – preta, doc. ok, motor novo, R$ 2.200,00. Fone 3542-1409/ 99424-5859/ 97104-0895 (66767) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PALIO 97 – doc e mecânica ok. Fone 98413-3619 Ailton (66781) PALIO WEEKEND 01 – completo – Ar, R$ 12 mil. Fone 99783-3119 (66722) TIPO 1.6 95 – 4 portas, preto, AC, AL, DH, VE, TE, R$ 5 Mil. Fone 3541-1794/ 99942-4311 (66731) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (66654) ECOSPORT XLT 09 – prata, c/ airbag duplo, único dono. Fone 3544-7674/ 99614-7122 (66744) FIESTA HATCH 1.0 09 – preto, completo, doc. ok. Fone 98372-0624 (66770) KA 1.0 FLEX 2011 – prata, 54.000Km, 2º dono. Fone 99347-5317 Junior (66764) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 9. 8116-6330 (66769) AGILE 2012 – LTZ cinza completo + piloto autmático, impecável, doc 2017 ok, R$ 27,5 mil. Fone 99204-6802 (66779) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66769) CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66749) MONTANA LS 2012 – prata, completa (- Ar), flex, R$ 22,3 mil. Fone 3541-5173/ 99991-7095 (66759) PICK UP CORSA ST 03 – prata, gasolina, VE, TE, protetor de caçamba, lona marítima, R$ 12,5 mil. Fone 99837-3070 (66706) PUNTO ATRACTIVE 2011 – preto, 1.4 flex, 2º dono, 69.000Km, completo, som original, insulfilm, rodas liga leve, 4 pneus novos, engate, impecável, R$ 25,9 mil, pego carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66745) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 44,5 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (66701) FOX 1.0 09 – prata, 4P, único dono, completo, ótimo estado Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (66692) FOX 2012 – cinza grafite, DH, VE, TE, chave canivete, rádio, alarme, 4P, 50.000 km, ótimo estado, único dono, R$ 23 mil. Fone 99911-5606 (66737) SAVEIRO 86 – para reforma. Fone 9.9779-9776/ 9.9215-9645 (66800) COROLLA XEI 1.8 – 2008, cinza, automático, completo + couro. Fone 99204-6802 (66779) COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66745) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66544) HB20 COMFORT STYLE FLEX 1.0 – 2013/2013, 75.000km, preto, única dona, R$ 31 mil. Fone 19 98203-4349 (66790) HONDA CITY 2015 – cinza, automático, completo, única dona, garantia até 2018, perfeito estado. Fone 99649-3877 (66738) HONDA HR-V EXL CVT 2016 – cinza iridio, modelo top de linha, R$ 90 mil. Fone 99793-8555 (66577) SANDERO 2015 – 1.0, branco, completo, 40.000Km, R$ 33,5 mil, aceito troca por menor valor. Fone 99808-6869 Whats (66776) VD/TR CITROEN C3 08 – 1.4 flex, completo, c/ manual e chave reserva, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66797) XSARA PICASSO 2005 – 2.0, preto, automático, completo + couro, R$ 14 mil. Fone 99895-0043/ 99671-9111 (66550)