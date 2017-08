Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 19/08 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 19/08 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,5 mil. Fone 99653-3380 (66718) VD TOPBIKE 2015 – azul, partida elétrica, R$ 2,2 mil. Fone 99653-3380 (66718) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PALIO WEEKEND 01 – completo – Ar, R$ 12 mil. Fone 99783-3119 (66722) UNO SPORTING 2012 – 1.4, branco, flex, rodas de liga leve, roda aro 15, 4 portas, completo, doc ok, ótimo estado, R$ 28,5 mil está financiado faltam 35 x R$ 687,00 foi pago R$ 19,5 mil, aceito troca. Obs: só aceitamos negociações se transferir a dívida p/ pessoa. Fone 99924-6515 (66677) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66468) KA 1.0 FLEX 2011 – 54.000Km, 2º dono. Fone 99347-5317 Junior (66635) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66484) RANGER 2005 – cab. dupla, cinza, 2.8 L diesel. Fone 3542-6915/ 99219-2276 (66690) AGILE 2012 – LTZ cinza completo + piloto autmático, impecável, doc 2017 ok, R$ 27,5 mil. Fone 99204-6802 (66676) ASTRA ADVANCE HATCH 08 – preto, 2.0 flex, 4P, VE, TE, mecânica impecável, R$ 20,5 mil. Fone 99759-1039 (66723) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (66484) CELTA 1.0 2001 – 2P, prata, gas., AL, TE, VE, engate, insulfilm, doc. ok, placa final 7, ótimas condições, 155.000km, R$ 11 mil. Fone 99304-4705 (66699) CORSA CLASSIC SEDAN 04 – 4P, cinza metálico, 1.0 álcool original, som, engate, VE, TE, AL, rodas liga, insulfilm, 4 pneus novos, 97.000Km, impecável, R$ 13,5 mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66688) CORSA SUPER 99/99 – 1.0, branco, gas., bom estado de conservação, R$ 8,5 mil. Fone 98750-9144 (66708) CRUZE SEDAN 2016 – prata, 11.000km, somente venda. Fone 99642-4920 (66678) PICK UP CORSA ST 03 – prata, gasolina, VE, TE, protetor de caçamba, lona marítima, R$ 12,5 mil. Fone 99837-3070 (66706) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 44,5 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (66701) FOX 1.0 09 – prata, 4P, único dono, completo, ótimo estado Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66692) GOL G3 2001 – branco, básico. Fone 3542-6199/ 99618-0372 (66700) SAVEIRO CL 1.6 94 – verde metálica, ótimo estado, R$ 11,5 mil. Fone 3352-7325/ 99710-1093 (66709) CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE – 2010, automático c/ trip tronic e modulo sport, 2.0 flex, air bag duplo e cortinas laterais, frios ABS c/ controle de tração, sensor de estacionamento, sensor automático de farol e chuva, farol de neblina, comp. de bordo c/ piloto automático, controle de velocidade e de som do volante, viva voz p/ atendimento de celular, bcos e acabamentos em couro, 4 pneus novos, discos e pastilhas de freio novos, alinhamento e balancemanto feitos recentemente, ainda na garantia, 77.000Km originais, 2º dono, c/ NF, ótimo estado, R$ 29,5 mil, somente venda, não aceito troca. Fone 3352-4853/ 98358-2121/ (11) 97094-5658 (66680) COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,4 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66688) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 9.9719-1367 (66544) HB20 2013 – Chumbo, 1.6, completo, ótimo estado. Fone 3542-3805 (66673) HONDA HR-V EXL CVT 2016 – cinza iridio, modelo top de linha, R$ 90 mil. Fone 99793-8555 (66577) VD/TR CITROEN C3 08 – 1.4 flex, completo, c/ manual e chave reserva, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66712) VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66654) XSARA PICASSO 2005 – 2.0, preto, automático, completo + couro, R$ 14 mil. Fone 99895-0043/ 99671-9111 (66550) Compartilhe em suas redes sociais!