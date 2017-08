Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 12/08 (sábado) ////////////// MOTOS CB...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 12/08 (sábado) ////////////// MOTOS CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66359) VD/TR TWISTER 02 – preta, bem conservada, doc. ok, R$ 4,3 mil. Fone 3542-2938/ 99888-4460 (66672) XR TORNADO 250 08 – laranja, doc. ok. Fone 99747-6028 (66663) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PICK UP STRADA FIRE 2003 – flex, branca. Fone 99709-2150 (66627) UNO 2005 – vermelho, 1.0 flex, doc., pintura e motor ok, R$ 11 mil. Fone 99237-5884 (66653) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66468) ECOSPORT XLS 04 – preta, completa, R$ 19 mil. Fone 99793-3255 (66642) FIESTA CLASS 11/12 – preto, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (66649) KA 1.0 FLEX 2011 – 54.000Km, 2º dono. Fone 99347-5317 Junior (66635) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66484) KA CLASS 2012 – branco, completo, 48.000Km, 2º dono. Fone 99774-6791 (66639) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66484) CORSA CLASSIC SEDAN 04 – 4P, cinza metálico, 1.0 álcool original, som, engate, VE, TE, AL, rodas liga, insulfilm, 4 pneus novos, 97.000Km, impecável, R$ 13,9 mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66618) S10 2014 – cabine dupla, branca, completa, 4 pneus novos. Fone 99272-4915 (66566) S-10 99/99 – prata, cab. dupla, gasolina, completa, sem detalhes, muito conservada, preço a combinar. Fone 3541-5031/ 99919-3991 (66660) VECTRA 99 – completo, mecânica e doc ok, R$ 10 Mil ou Troco por menor valor . Fone 3542-2938/ 99888-4460 (66672) SAVEIRO 1.6 95 – vermelha, c/ TE, AL, rodas 17, pneus novos, reformada, c/ NF e manual, R$ 13,5 mil. Fone 99777-4353/ 3544-4789 (66597) SAVEIRO CL 1.6 94 – verde metálica, ótimo estado, R$ 11,5 mil. Fone 3352-7325/ 99710-1093 (66647) VOYAGE 2012 – preto, completo – Ar, apenas detalhes de uso, R$ 18 mil. Fone 99900-1702/ 99726-3048 (66638) COROLLA XEI 09 – preto, automático, 131.000Km, 4 pneus novos, 2ª dona, c/ bancos de couro, piloto aut, mecânica, pintura e estofado impecável, R$ 39,9 mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99699-7301 (66641) COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66641) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66544) HD 20 2014 – preto, 1.0, confortplus, AR, DH, VE, TE. Fone 98184-8030 André (66565) HONDA HR-V EXL CVT 2016 – cinza iridio, modelo top de linha, R$ 90 mil. Fone 9.9793-8555 (66577) HONDA CITY 2015 – cinza, automático, completo, única dona, garantia até 2018, perfeito estado. Fone 99649-3877 (66664) VD/TR CITROEN C3 08 – 1.4 flex, completo, c/ manual e chave reserva, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66669) VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66654) XSARA PICASSO 2005 – 2.0, preto, automático, completo + couro, R$ 14 mil. Fone 99895-0043/ 99671-9111 (66550) Compartilhe em suas redes sociais!