Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 05/08 (sábado)

//////////////

MOTOS

BIZ 2011 – preta, partida elétrica, R$ 5,5 mil. Fone 99653-3380 (66600)

CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66359)

TWISTER 08 – preta, 21.213Km, doc. ok, R$ 6,1 mil. Fone 3541-5117/ 99164-3964 (66575)

///////////////////////

AUTOMÓVEIS

PREMIO CSL 91 – 4P, bom estado, R$ 6,5 Mil. Fone 99991-4013/ 3352-5390 (66506)

PUNTO ELX 1.4 2010 – completo. Fone 99738-4165 (66596)

STRADA ADV 2010 – 1.8, cab. estendida, completa. Fone 99738-4165 (66596)

VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66468)

FIESTA HATCH 1.0 – 2013, completo. Fone 99738-4165 (66596)

KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 9. 8116-6330 (66484)

AGILE LTZ 12/12 – Branco, completo, R$ 25 mil, ou Troco por carro maior valor. Fone 3544-4846 (66606)

ASTRA ADVANCE HATCH 08 – preto, 2.0 flex, 4P, VE, TE, mecânica impecável, R$ 20.5 Mil. Fone 99759-1039 (66587)

ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66484)

CAPTIVA SPORT AWD 09 – preta, automática, completa + couro bege, 82.000Km, R$ 41,9 mil. Fone 98179-8412 (66582)

CELTA 1.0 2001 – 2P, prata, gas., AL, TE, VE, engate, insulfilm, doc. ok, placa final 7, ótimas condições, 155.000km, R$ 11 mil. Fone 99304-4705 (66546)

CORSA CLASSIC SEDAN 04 – 4P, cinza metálioco, 1.0 álcool original, som, VE, TE, AL, rodas liga, insulfilm, 4 pneus novos, 97.000Km, impecável, R$ 13,9 mil. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66608)

CORSA JOY 2008 – DH, VE, preto. Fone 3542-1581/ 99116-1846 (66603)

S10 2014 – cabine dupla, branca, completa, 4 pneus novos. Fone 99272-4915 (66566)

S-10 EXECUTIVA 2011 – prata, cab. dupla, 2.4, completa + couro, 2º dono. Fone 99738-4165 (66596)

SPIN LTZ 2014 – verde, completa, automática, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 45.6 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (66490)

AMAROK TREND 2014 – branca, único dono, 56.000Km. Fone 99713-8879 Luiz (66542)

GOL 1.0 04 – DH, 4 portas, cinza, R$ 12 mil. Fone 99738-4165 (66596)

SAVEIRO 1.6 95 – vermelha, c/ TE, AL, rodas 17, pneus novos, reformada, c/ NF e manual, R$ 13,5 mil. Fone 99777-4353/ 3544-4789 (66597)

SAVEIRO 86 – para reforma. Fone 99779-9776/ 99215-9645 (66605)

UP 1.0 TSI 2016 – preto, completo, R$ 39 mil ou Troco por carro menor valor. Fone 99251-4306/ 3541-8002 (66589)

COROLLA XEI 09 – preto, automático, 131.000Km, 4 pneus novos, 2ª dona, c/ bancos de couro, piloto aut, mecânica, pintura e estofado impecável, R$ 39,9 mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99699-7301 (66573)

COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66573)

ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66544)

HONDA CIVIC 2011 – cinza, c/ comp. de bordo, dvd, piloto aut., 85,000Km, R$ 41 mil ou R$ 33 mil + 9x 730,00 . Fone 98139-0950 (66475)

HONDA FIT 2011 – cinza, mod EX, automático, completo, comandos no volantes e ar digital, R$ 38 mil. Fone 98108-0990 (66594)

HONDA HR-V EXL CVT 2016 – cinza iridio, modelo top de linha, R$ 90 mil. Fone 99793-8555 (66577)

RENAULT CLIO HATCH 2015 – branco, completo + ABS, único dono. Fone 99738-4165 (66596)

RENAULT CLIO SEDAN 01 – prata, AC, DH, VE, TE, AL, milha, controle de som no volante, 4 pneus novos, doc. ok, quitado. Fone 99744-5017/ 99767-5017 (66583)

SCENIC 2000 – 2.0 8V, Verde, RXZ, completíssimo, R$ 8 mil. Fone 99709-7495 (66471)

VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66167)

XSARA PICASSO 2005 – 2.0, preto, automático, completo + couro, R$ 14 mil. Fone 99895-0043/ 99671-9111 (66550)