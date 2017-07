Veja os anúncios de carro e moto do Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 29/07 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 29/07 (sábado) ////////////// MOTOS BIZ 100 02 – preta, partida elét, 2ª dona, revisada, doc. ok, R$ 3,4 mil. Fone 9.9373-8502/ 9.9850-6210/ 3352-6075 (66523) BIZ 100 05 – verde escura, partida pedal, doc. ok, conservada, R$ 3,3 mil. Fone 99373-8502/ 99850-6210/ 3352-6075 (66523) BIZ 125 2012 – lilás, partida elétria, 10.000Km, ótimo estado, R$ 6 mil. Fone 99695-4950/ 3544-7912 (66508) BIZ 125 ES 2012 – preta, flex, perfeito estado, moto nova! Fone (19) 99752-6203 (66517) CB 300R 2010 – prata, exc. estado, 21.000Km, R$ 9 mil. Fone 99642-9500/ 98334-2389 (66359) CG 150 TITAN ES 07/08 – preta, doc. ok, partida elétrica, revisada. Fone 99114-0601 (66455) VD/TR TITAN FAN – 2013, preta, ESI 150 flex, PE, ótimo estado. Fone 99729-0664/ 3544-4076 (66521) SUZUKI GSR 125S 2015 – preta, 1.500Km, doc. 2017 ok, R$ 5 mil. Fone 99151-7563 (66452) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PREMIO CSL 91 – 4P, bom estado, R$ 6,5 Mil. Fone 99991-4013/ 3352-5390 (66506) PUNTO ELX 1.4 2010 – completo. Fone 99738-4165 (66437) STRADA ADV 2010 – 1.8, cab. estendida, completa. Fone 99738-4165 (66437) STRADA TRAKING 09/09 – cab. estendida, 1.4, prata, 124.000Km, pneus novos, R$ 25,5 mil, não aceito troca. Fone 98118-7646/ 99730-0322 (66459) VD/TR PALIO 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66468) VD/TR PALIO SERIE 500 ANOS – ELX, ano 00, 1.0, branco, completo – Ar, jogos de rodas, farol de milha, pneus novos. Fone 3544-9994/ 99816-0049 (66503) ECOSPORT XLS 2.0 09 – automática, preta, R$ 27 mil. Fone 99747-0238/ 3544-3279 (66467) FIESTA HATCH 1.0 – 2013, completo. Fone 99738-4165 (66437) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 9. 8116-6330 (66484) VD/TR ECOSPORT XLT 04 – 2.0, 4 x 4 , vermelha, gasolina, completa + banco de couro, 4 pneus Pirelli novos, 143.000Km. Fone 9.9710-1093/ 3352-7325 (66355) VD/TR FIESTA SEDAN 05 – prata, 1.0, completo – Ar. Fone 3544-9994/ 99816-0049 (66503) VD/TR FIESTA SEDAN 08 – prata, completo, 1.0. Fone 3544-9994/ 99816-0049 (66503) ASTRA ADVANCE HATCH 08 – preto, 4P, VE, TE, mecânica impecável, R$ 20,5 Mil. Fone 99759-1039 (66500) ASTRA HATCH ADVANTAGE – 2.0 flex, 2005, prata, 2P, 2º dono, step s/ uso, 59.000Km. Fone 99738-4165 (66437) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66484) CORSA HATCH 1.0 09 – prata, flex, c/ AC, DH, AL, TE, LDT, engate, insulfilm, 94.000Km, todo original, R$ 19,9 Mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66441) CORSA WIND 97 – branco, 2P, GL 1.6, revisado, doc. ok. R$ 9,5 mil, aceito moto. Fone 99373-8502/ 99850-6210/ 3352-6075 (66523) CRUZE SEDAN 2012 – preto, LT, 1.8, 16V, automático, c/ bcos de couro, único dono, 81.000Km. Fone 99615-0949/ 99813-6810 (66499) MONTANA 2010 – cinza, completa, R$ 25 mil. Fone 99711-6711/ 99793-4410/ 3542-9303 (66368) MONZA 94 – 2.0 ESI, álcool, vinho, DH, VE, TE, AL, som. Fone/ Whats 98413-5005 (66497) S-10 EXECUTIVA 2011 – prata, cab. dupla, 2.4, completa + couro, 2º dono. Fone 9.9738-4165 (66437) SPIN 2014 – 1.8 Automática, cinza, c/ piloto aut, farol de milha, sensor e câmera de ré. Fone 99711-3877 (66432) SPIN LTZ 2014 – verde, completa, automática, baixa Km, pneus novos, único dono, R$ 45.6 mil. Fone 3541-8858/ 99152-6575 (66490) VD/TR VECTRA 99 – completo, mecânica e doc ok, R$ 10 Mil. Fone 3542-2938/ 99888-4460 (66512) GOL 16V PLUS 02 – cinza, único dono, 1.0 gasolina, ótimo estado. Fone 3542-2320 (66448) VD/TR GOL TREND 2011 – prata, 1.0, completo – Ar, único dono. Fone 3544-9994/ 99758-7529 (66503) COROLLA SEG 05 – prata, bcos de couro, piloto aut., ar digital, rodas de liga, impecável, R$ 26,5 mil, aceito carro menor valor. Fone 99891-6507 (66458) COROLLA XEI 09 – preto, automático, 131.000Km, 4 pneus novos, 2ª dona, c/ bancos de couro, piloto aut, mecânica, pintura e estofado impecável, R$ 39,9 Mil, aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99699-7301 (66441) COROLLA XLI 09 – cinza, automático, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 37,9 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (66441) COROLLA XLI 1.8 02 – gasolina, prata, completo (AR/DH/VE/TE), R$ 16,9 mil. Tratar 98882-0827 c/ Rosana. (66473) HB20 CONFORT PLUS 2015 – 1. 0 flex, prata, R$ 35.750,00. Fone 99672-1604/ 3541-3386 (66493) HONDA CIVIC 2011 – cinza, c/ comp. de bordo, dvd, piloto aut., 85,000Km, R$ 41 Mil ou R$ 33 Mil + 9x 730,00 . Fone 98139-0950 (66475) Mitsubishi ASX 2011 – 2.0 automática, 4×2, branca, completa, muito conservada. Fone 99201-8165 (66065) RENAULT CLIO HATCH – privilege 1.6, 16V, ano 04, completo, AC, DH, TE, VE, rádio, baixa Km, 2º dono. Oferta imperdível. Fone 99756-5020/ 3542-1467 Gustavo (66322) RENAULT CLIO HATCH 2015 – branco, completo + ABS, único dono. Fone 99738-4165 (66437) SCENIC 2000 – 2.0 8V, Verde, RXZ, completíssimo, R$ 8 mil. Fone 99709-7495 (66471) VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66167) Compartilhe em suas redes sociais!