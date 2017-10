Veja os anúncios de carro e moto Classifácil

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 19/10 (Quinta) ////////////// MOTOS BIZ...

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 19/10 (Quinta) ////////////// MOTOS BIZ 125 2012 -preta, partida elétrica, R$ 6.3 Mil. Fone 9.9887-9891 (67229) FALCON 2008 – preparada para trillha, com NF, 2 pneus novos, roupa da STX, R$ 3.2 Mil. Fone 3542-6677 HC/ 9.9661-0552 (67277) WEB 2007/08 – Prata, PE, doc ok, R$ 2 Mil. Fone 9.8115-0243 (67272) /////////////////// AUTOMOVEIS VD VAN DUKATTO – Passageiro 2013, 16 lugares, 65.000km originais, branca, único dono, novíssima, teto baixo, sem AR, manual e nota fiscal, R$ 85 Mil. Fone 9.9784-1299/ 9.8130-4949 (67263) VD/TR PALIO ELX 2010 – cinza, 4P, completo (- Ar), ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) ECOSPORT XLT 2006 – R$ 23 Mil. Fone 9.8152-5533 (67219) F-4000 76 – Azul, baú, ótimo estado. Fone 9.9507-6690 (67282) FOCUS GLS 2009 – completo + banco de couro, R$ 22 mil. Fone 9.8152-5533 (67219) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (67031) CELTA 1.0 2003 – 123.700Km, ótimo estado. Fone 9.9706-1006 (67244) CLASSIC 2014 -Flex cinza, doc ok. Fone 9.9729-4612 (67265) CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funelaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 9.9116-1846 (67220) CORSA SEDAN Premium 08/09, cinza. Fone 9.9879-7767 (67284) MERIVA PREMIUM 2011 – Preta, completa. Fone 9.9606-4773 (66858) MONTANA 2010 – preta, c/ DH. Fone 3352-8480/ 9.9692-4482 (67039) GOL 1.6 2013 – Mod. Trend, 32.000km, branca, cambio automático, único dono, sensor traseiro, R$ 31 Mil. Fone 3541-0713 (67249) VD/TR KOMBI 06 – flex. Fone 99706-7129 (67185) CITROEN C3 08 – prata, 1.4 flex, completo, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67194) HB20 2013 – 1.0, cinza, 57.000Km, R$ 32,5 Mil. Fone 9.9739-3337 (67264)