Veja os anúncios de carro do Classifácil

Anúncios de veículos do caderno CLASSIFÁCIL, do dia 15/08 (terça-feira) /////////////////////// AUTOMÓVEIS PICK UP STRADA FIRE 2003 – flex, branca. Fone 99709-2150 (66627) UNO 2005 – vermelho, 1.0 flex, doc., pintura e motor ok, R$ 11 mil. Fone 99237-5884 (66653) VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo – Ar, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66468) ECOSPORT XLS 04 – preta, completa, R$ 19 mil. Fone 99793-3255 (66642) FIESTA CLASS 11/12 – preto, completo, único dono. Fone 99254-0396 whats c/ Andrea (66649) KA 1.0 FLEX 2011 – 54.000Km, 2º dono. Fone 99347-5317 Junior (66635) KA 2007 – prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 98116-6330 (66484) KA CLASS 2012 – branco, completo, 48.000Km, 2º dono. Fone 99774-6791 (66639) AGILE 2012 – LTZ cinza completo + piloto autmático, impecável, doc 2017 ok, R$ 27,5 mil. Fone 99204-6802 (66676) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 98134-3997/ 3541-9685 (66484) CRUZE SEDAN 2016 – prata, 11.000km, somente venda. Fone 99642-4920 (66678) S10 2014 – cabine dupla, branca, completa, 4 pneus novos. Fone 99272-4915 (66566) S-10 99/99 – prata, cab. dupla, gasolina, completa, sem detalhes, muito conservada, preço a combinar. Fone 3541-5031/ 99919-3991 (66660) VOYAGE 2012 – preto, completo – Ar, apenas detalhes de uso, R$ 18 mil. Fone 99900-1702/ 99726-3048 (66638) ETIOS HATCH 2013 – 1.3 XS, vermelho, completo, único dono, impecável, todas revisões feitas na concessionária. Fone 99719-1367 (66544) HB20 2013 – Chumbo, 1.6, completo, ótimo estado. Fone 3542-3805 (66673) HB20 2014 – preto, 1.0, confortplus, AR, DH, VE, TE. Fone 98184-8030 André (66565) HONDA CITY 2015 – cinza, automático, completo, única dona, garantia até 2018, perfeito estado. Fone 99649-3877 (66664) VD/TR HB20 CONFORT 2015 – 1.0, prata, completo, único dono. Fone 3541-7952/ 99705-4828 (66654) XSARA PICASSO 2005 – 2.0, preto, automático, completo + couro, R$ 14 mil. Fone 99895-0043/ 99671-9111 (66550)