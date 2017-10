Veja imagens do caos provocado pelo temporal no domingo

Muro de creche em construção caiu no Jardim Dalla Costa e ruas ficaram alagadas no Parque das Árvores; margens do Ribeirão das Furnas foram...

Muro de creche em construção caiu no Jardim Dalla Costa e ruas ficaram alagadas no Parque das Árvores; margens do Ribeirão das Furnas foram “engolidas” pelas águas

O último domingo (29) foi de trabalho para muitos ararenses e também para a Prefeitura depois do forte temporal que começou a cair pouco depois das 4h e parou somente às 10h. A Defesa Civil informa que os prejuízos foram apenas materiais, sem desabrigados ou pessoas feridas.

Em poucas horas o acumulado chegou a 66mm (milímetros), conforme medição pluviométrica da Estação da 2ª Companhia da Polícia Militar que fica na Vila Dona Rosa Zurita, zona sul. O volume é considerado muito alto para pouco tempo.

No Jardim Dalla Costa o muro da futura creche em construção no bairro não resistiu à enxurrada e desabou. Tijolos e outros detritos foram levados e ficaram espalhados por ruas que ficam na parte mais baixa do bairro. A região do Narciso Gomes, zona sul, não teve alagamento, mas o volume de água nos piscinões chamou a atenção dos moradores.

Os piscinões foram construídos para acabar com os alagamentos que atingiam moradores ribeirinhos (Córrego do Facão), principalmente os da Vila São Jorge, e integram o projeto da Macrodrenagem Urbana. Porém, na confluência do Córrego do Facão com o Ribeirão das Furnas (Flat Lagoa Serena), teve transbordamento.

A água subiu rapidamente e entrou no Ginásio de Esporte Nelson Rügger, mas não chegou a invadir casas ou estabelecimentos comerciais vizinhos. No caso do Ginásio, o secretário de Planejamento Paulo Bertolini explicou que as calhas não deram conta do volume de água e que ajudou a inundar o prédio.

A Vila Michielin, que fica a poucos metros, teve ruas alagadas com o transbordamento do Ribeirão das Araras. Apesar da altura o alagamento não invadiu casas e comércios vizinhos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

A Avenida Dona Renata (Marginal) precisou ser temporariamente interditada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) por conta da lama que ficou em frente ao Colégio Coc. Na zona leste mais alagamentos, principalmente na Avenida Augusta Viola da Costa.

Os dois lados da via ficaram intransitáveis nas primeiras horas da manhã em frente da principal entrada do Estádio Hermínio Ometto (União), por conta do alagamento. Ruas do José Ometto 1 também ficaram alagadas, mas a água não invadiu as casas. O problema não foi maior pelo trânsito baixo, comum nos domingos pela manhã.

Um muro que fica na Avenida Viola da Costa foi interditado pela equipe da Defesa Civil e ameaça cair. Marcus Vinicius Cabral, diretor da Defesa Civil, disse que o local foi isolado com fita para impedir a passagem dos pedestres. “O proprietário do terreno será notificado sobre o problema”, disse.

Falta de bocas de lobo inunda ruas do Parque das Árvores

Toda vez que a chuva cai mais forte na cidade moradores e comerciantes da Avenida Emílio Pacagnela, Parque das Árvores, na zona norte, sofrem com a força da enxurrada. No último domingo a situação não foi diferente e os munícipes reclamam da falta de bocas de lobo na avenida.

A Emílio Pacagnela recebe enxurrada de bairros altos como o Pedras Preciosas, por exemplo. Sem bocas de lobo a enxurrada desce ou para o Haise Maria ou para a Rua Melania Maróstica. Com a enxurrada descem entulhos, que entupiram bocas de lobo na rua. Resultado: os moradores precisaram encarar a chuva para tentar amenizar a situação e a sujeira era grande durante o domingo.

Tribuna entrou em contato com quatro moradores e todos confirmaram alagamento, mas disseram que a água não chegou a invadir as casas. O problema ocorre ao lado do Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda.

Ainda na zona norte a força da enxurrada que descia o Alto das Araras formou uma cachoeira ao lado do Morro do Ronque, mas não provocou estragos. Na Avenida Dona Renata (Marginal) alagamentos foram registrados, principalmente perto da Casa de Retiros Emaús. Um carro chegou a ficar ilhado, mas a água do transbordamento do Ribeirão das Furnas atingiu somente a avenida, sem atingir casas.

Chuva engole calçadas e interdita região do Curtume Graziano

Prejuízo maior foi registrado no canteiro de obras da Macrodrenagem Urbana, que atualmente está na altura da rotatória do Curtume Graziano. As obras para alargamento das calhas e da profundidade do Ribeirão das Furnas estão a 70 metros da ponte.

A força da correnteza do ribeirão durante o temporal engoliu as duas margens e levou a calçada e quase atingiu o asfalto da Avenida Dona Renata (Marginal). O secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, explicou que técnicos da empresa Tecla e também da Prefeitura estiveram no local para analisar a situação no domingo.

“A chuva derrubou somente as margens do ribeirão onde a obra ainda não chegou e existe uma explicação técnica para a situação. Na área onde as margens já foram alargadas a vazão é maior, que aumenta a velocidade durante as chuvas”, explicou.

Bertolini ponderou que a estrutura da ponte do Curtume Graziano não foi danificado e não representa risco para veículos. Mas durante o domingo a faixa da ponte no sentido bairro/Centro ficou interditada como precaução.

Outro ponto impedido para veículos foi o trecho entre os Vicentinos e o Curtume Graziano da Dona Renata. “A medida foi adotada até que fosse confirmada a falta de riscos para os pedestres e para o trânsito. Estamos monitorando a situação e taludes estavam sendo instalados nas margens para conter novas erosões”, finalizou.