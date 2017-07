Veja depoimentos de agricultores na Festa do Agricultor

Na comemoração a mais um Dia do Agricultor, em 28 de julho de 2017, a Prefeitura de Araras organizou um evento marcante no Centro...

Compartilhe em suas redes sociais!

Na comemoração a mais um Dia do Agricultor, em 28 de julho de 2017, a Prefeitura de Araras organizou um evento marcante no Centro Cultural, com palestras, exposições e um café da manhã para os agricultores. A Tribuna esteve presente e registrou depoimentos dos agricultores Moacir Roberto Perin, Sebastiana Perin, Cleiton Aparecido Krepischi e Cícero Nunes.