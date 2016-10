Veja a relação completa dos votos de todos os candidatos a vereador

Apenas quatro vereadores da atual legislatura (ou seja, menos de 40%) conseguiram se reeleger para mais um mandato de quatro anos no Poder Executivo...

Apenas quatro vereadores da atual legislatura (ou seja, menos de 40%) conseguiram se reeleger para mais um mandato de quatro anos no Poder Executivo de Araras. A atual presidente da Câmara, Magda Celidório (Rede), teve apenas 356 votos, e não atingiu, sequer, a exigência de 10% do quociente eleitoral – exigência das atuais eleições para ocupar uma das vagas.

Os vereadores do PT, Valdevir Anadão (Dê) e Carlos Nascimento (Zé Bedé) foram mais bem votados que Magda, mas os números de Zé Bedé também não foram tão altos. Ele teve apenas 830 votos. Valdevir Anadão teve expressiva votação, com 1.091 votos, mas acabou perdendo a vaga porque a coligação PT/PC do B/PSDC conseguiu apenas 4.490 votos, abaixo dos pouco mais de 6.150 do quociente eleitoral. Por isso nenhum desses partidos terá vereadores na Câmara.

Bem votados, permanecerão na Câmara Marcelo de Oliveira (PRB) – com 2.273 votos; Anete Casagrande (PSDB) – 2.088 votos – Eduardo Elias, o Du (PHS) – 1.608 votos e Francisco Nucci (PR), que apesar de ter recebido apenas 965 votos, foi o segundo mais votado na coligação PRB/PMB/PR.

Como já era esperado, o ex-prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) teve votação expressiva, e chegou a 2.895 votos, seguido de Regina Corrochel (PTB), com 2.614 votos. Regina foi secretária de Educação no início da gestão Brambilla e é mãe do candidato a prefeito Bonezinho Corrochel (PTB), mas nunca havia sido eleita vereadora. Já Pedro Eliseu já foi prefeito e vereador, e é pai de Pedro Eliseu Filho (PSDB), o mais votado para prefeito em Araras.

Outros dois nomes são novos na Câmara e nunca haviam ocupado o posto: Deise Olímpio (PSC), com 1.832 votos; e Jackson de Jesus (PROS), com 1.560 votos. Deise é advogada e teve apoio maciço da Igreja do Evangelho Quadrangular. Já Jackson foi presidente da Empresa de Habitação de Araras, secretário de Habitação da gestão Brambilla; ambos assumem cargos públicos eletivos pela primeira vez.

Outro nome que surpreendeu foi o do vice-prefeito Carlos Alberto Jacovetti (Rede). Jacovetti foi o vereador com o menor número de votos (818), mas sua Coligação – PSD/Rede alcançou mais de 8.200 votos, e além de eleger o Baiano da Farmácia, acabou levando o segundo colocado do grupo, justamente o vice-prefeito.

OS 11 VEREADORES ELEITOS

Pedro Eliseu (DEM): 2.895

Regina Corrochel (PTB): 2.614

Marcelo de Oliveira (PRB): 2.273

Anete Casagrande (PSDB): 2.088

Deise Olímpio (PSC): 1.832

Eduardo Elias – Du (PHS): 1.608

Jackson de Jesus (PROS): 1.560

José Roberto Apolari (PTB): 1.451

Baiano da Farmácia (PSD): 1.194 votos

Francisco Nucci Neto (PR): 965 votos

Carlos Jacovetti (Rede): 818 votos

VOTOS POR COLIGAÇÃO

Grupo de Pedrinho: PSDB/PMDB/DEM/PHS (24,40%): 16.496 votos

Grupo de Bonezinho: PP/PTB/PRP/PE (14,97%): 10.125 votos

Gruno de Breno: PRB/PMB/PR (12,95%): 8.755 votos

Grupo de Paulinho: PSD/REDE (12,21%): 8.253 votos

Grupo de Paulinho: PROS/PSB (11,28%): 7.630 votos

Grupo de Breno: PSL/PSC/PDT (10,05%): 6.794 votos

Grupo de Breno*: PT/PC do B/PSDC (6,64%): 4.490 votos

Grupo de Pedrinho*: PV/PTC/SD/PT do B (4,43%): 2.996 votos

Grupo de Du Severino*: PTN/PSOL: (3,07%): 2.076 votos

* não atingiram o quociente eleitoral