Veículo colide com poste na Marginal

Um acidente ocorrido no início desta tarde de sábado assustou quem passava pela Avenida Dona Renata, na altura do antigo Posto Tupiniquins. O acidente ocorreu perto das 13h. A motorista teria pedido o controle do veículo bem na curva anterior a ponte que dá acesso à avenida Horácio Krepischi (avenida em que está localizado o Tonin Superatacado, por exemplo).

Um Ford Ka conduzido por ela colidiu diretamente com um poste às margens da via. O veículo era conduzido por uma mulher, que apesar do susto e do trauma, não se feriu com gravidade. Segundo testemunhas ela estaria sozinha.

Mesmo assim, como ela estava abalada com o acidente e com o forte impacto com o poste, foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital.