Vazou A venda de Gabriel Jesus para o Manchester City continua agitando os bastidores. Envolvido em uma disputa judicial do Palmeiras com Fabio Caran,...

Vazou

A venda de Gabriel Jesus para o Manchester City continua agitando os bastidores. Envolvido em uma disputa judicial do Palmeiras com Fabio Caran, o atacante do Verdão se viu traído pelo ex-agente ao ter mensagens trocadas em uma conversa por telefone anexadas ao processo pela defesa do empresário. Na conversa pelo WhatsApp, que foi anexada pela defesa de Fabio Caran ao processo, Gabriel Jesus diz que cogitou desistir da transferência para o Manchester City por causa da postura de Paulo Nobre: “você sabe como o presidente é. Por mim, o Palmeiras pegava apenas o que tem direito. Sério. De verdade. Mais infelizmente ainda existe (sic) pessoas egoísta demais. Juro. Quase desisti de fechar esse negócio para o Palmeiras não ganhar nada”.

Números negativos

O São Paulo acumula mais derrotas (23) do que vitórias (22) nos 60 jogos desta temporada, e 15 empates. O número foi alcançado depois do revés de domingo, no Barradão, em Salvador. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Vitória e viu a distância para a zona de rebaixamento encurtar de seis para quatro pontos. Terminar o ano com mais resultados negativos do que positivos significará quebrar uma marca de 76 anos. Desde 1940 o Tricolor não encerra uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Naquele ano, o São Paulo perdeu 23 vezes, venceu 21 e empatou seis, em 50 jogos (veja mais números na tabela abaixo, todos com base no site oficial do clube). No total, isso ocorreu quatro vezes (1940, 1938, 1937 e 1936).

Em baixa

O Corinthians teve no último domingo o pior público da história de sua arena. Apenas 18.838 torcedores pagaram para ver a derrota do Timão por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O clube não vendeu ingressos para o setor Norte do estádio em virtude da punição imposta pelo STJD na semana passada. O Tribunal determinou que o Corinthians fechasse a área por conta das brigas entre torcedores e policiais, no clássico contra o Palmeiras. Antes da partida deste domingo, o pior público em Itaquera era o do triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, em agosto, com 20.207 pagantes.

Expulsão precoce

O árbitro Elmo Alves Resende Cunha relatou ofensas do meia Elano na súmula da derrota do Santos por 1 a 0 para o Sport, no último sábado, na Ilha do Retiro. O juiz expulsou o jogador por reclamações no segundo tempo da partida. Elano ficou apenas 12 minutos em campo. Ele entrou no lugar de Vitor Bueno, que deixou a partida com um problema na coxa direita. O meia até conseguiu melhorar a troca de passes e a ligação entre defesa e ataque do Santos, mas complicou a missão de empatar o jogo com a expulsão.

Incentivo no bolso

Prática antiga no futebol, a premiação por vitória é um componente a mais na campanha do Flamengo em busca do título brasileiro. A sexta vitória dos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro deixa o Flamengo cada dia mais próximo da Libertadores e mais forte na disputa com o Palmeiras, líder do campeonato. A diretoria promove há algum tempo pagamento aos jogadores por resultados conquistados no Brasileiro. Antes, era por sequência de partidas, agora passou por vitória jogo a jogo.