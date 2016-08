Vara do Trabalho e OAB realizam palestra sobre mediação

Profissionais e estudantes da área do direito participaram de uma palestra na noite da última quarta-feira (24) na sede da OAB (Ordem dos Advogados...

Profissionais e estudantes da área do direito participaram de uma palestra na noite da última quarta-feira (24) na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) localizada no Jardim Universitário, zona sul. O evento antecede o início das mediações e conciliações, que serão realizadas pela primeira vez na Vara do Trabalho de Araras, e estão marcadas para a próxima terça-feira (30) e quarta-feira (31).

A mediação já é adotada na cidade desde 2012 pelo Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de São Paulo) e que inclui a Fundação Procon. Mesmo sistema também é feito pela Polícia Militar, mas restrito à área criminal.

No caso da Vara do Trabalho, o processo de mediação e que incluiu a conciliação – caso haja acordo entre as duas partes – pretende enxugar o número de processos na Justiça do Trabalho, que é uma das mais lentas do Brasil. O mesmo procedimento pretende, também, iniciar a política do diálogo sem antes procurar a Justiça.

Para preparar os profissionais para a nova realidade, o evento realizado na noite da última quarta-feira teve palestra da diretora da Secretaria da Vara do Trabalho de Araras, Iara Cristina Gomes, que discorreu sobre Mídia e Mediação na Justiça do Trabalho.

O objetivo foi divulgar e esclarecer o processo de mediação em implantação na Vara do Trabalho e que terá coordenação da juíza do Trabalho, Ana Cláudia Torres Vianna, que também é titular da 6ª Vara do Trabalho de Campinas e responsável pelo CIC (Centro Integrado de Conciliação).

Considerado inovador, a mediação pode intensificar promoção de outras formas de solução de conflitos. A meta é tentar promover um acordo entre as duas partes envolvidas – no caso da Justiça do Trabalho, entre empregado e patrão – e evitar que o processo tramite na Justiça e que pode demorar anos para ser solucionado.

Em Araras, os dois primeiros dias das audiências estão marcados para 30 e 31 de agosto e contarão com a presença de mediadores capacitados e de juízes – inclusive de Ana Cláudia Torres Vianna, considerada referência na área jurídica para solução de conflitos na Justiça do Trabalho.

Durante a palestra, Iara Cristina Gomes disse que muitas vezes o diálogo é possível antes de um processo ser aberto e começar a tramitar na Justiça. “A mediação é um ato de vontade dos envolvidos em um instrumento a serviço do bem maior que é a conciliação”, enfatizou.

Para incentivar a prática do diálogo e evitar que um processo tramite durante anos na Justiça, a Vara do Trabalho prepara espaço para a realização das audiências que terão supervisão do juiz titular, Julio Cesar Roda – que estará presente e acompanhará todas as sessões.

“As partes precisam ponderar os riscos de uma demanda e contextualizar o conflito. Muitas vezes admitir que a insistência em uma postura de beligerância não é a forma mais razoável de lidar com o problema”, pondera Iara.

Novo Código de Processo Civil facilita mediação

Durante a palestra a diretora da Secretaria da Vara do Trabalho de Araras, Iara Cristina Gomes, disse que a Justiça do Trabalho sempre tem se pautado na adoção de um viés conciliatório.

Explicou que antes os órgãos de primeiro grau eram denominados Juntas de Conciliação e Julgamento até o advento da Emenda Constitucional 24/1999 – que extinguiu a representação classista (Judiciário Federal Trabalhista) e se afastou desse paradigma.

No entanto, esses paradigmas foram todos adotados pelo Novo Código de Processo Civil e os estudos que envolvem o tema concluem que o velho procedimento trabalhista de solução de conflitos é ágil, moderno e mais adequado para a pacificação social.

Complementou ainda que “a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) prevê a realização de audiências de conciliação. No entanto, esse modelo já não se mostra tão satisfatório diante do número de processos que se multiplicam exponencialmente a cada ano”, disse.