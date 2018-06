Vandalismo e furtos em estações do Saema ocasionam falta de água

Furtos e atos de vandalismo em algumas estações elevatórias do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) ocasionaram falta de água...

Furtos e atos de vandalismo em algumas estações elevatórias do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) ocasionaram falta de água em diversos bairros de Araras.

Segundo o Saema, os furtos ocorridos no último sábado (16) atrapalharam o abastecimento de água nos bairros Jardim das Nações II, Jardim Bosque dos Ipês, Jardim Esplanada e Jardim Dalla Costa.

O Saema registrou Boletim de Ocorrência por furto qualificado informando que foram subtraídos: um padrão de energia e um relógio medidor de energia no bairro Jardim Esplanada; um padrão de energia no Jardim Dala Costa; um cabo elétrico e danificaram a válvula controladora de nível no Jardim Bela Vista e o furto de um padrão de energia e cabos elétricos da bomba, além de danificarem o painel elétrico.

“O Saema tomou as devidas providências e informou a companhia elétrica responsável, que realizou os reparos necessários para que o abastecimento de água fosse normalizado por completo nos bairros afetados. Ainda estão sendo verificadas outras possibilidades para aumentar a segurança nas estações elevatórias, como o uso de câmeras, por exemplo”, informou a autarquia.

O serviço de distribuição de água da cidade ainda pediu que os munícipes entrem em contato pelo telefone de emergência 24 horas 0800 014 4321 ao notarem a presença de pessoas suspeitas nas estações elevatórias dos bairros e que não estejam utilizando uniformes do Saema. A denúncia pode ser feita anonimamente.