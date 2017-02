Vandalismo contra capela Santa Cruz

Um dos mais importantes prédios religiosos e históricos de Araras, a capela Santa Cruz sofre com ação de vândalos e pichadores. Conforme apurou Tribuna...

Um dos mais importantes prédios religiosos e históricos de Araras, a capela Santa Cruz sofre com ação de vândalos e pichadores. Conforme apurou Tribuna no Bairro, as paredes são freqüentemente pichadas.

Ainda conforme apurou reportagem, a pichação e o vandalismo não afetam somente o prédio da capela, mas também a Praça Theófila Marida da Conceição (Vó Theófila) – que também carrega importante simbologia para a cultura ararense.

Frequentemente são jogados na praça restos de alimentos, latas e garrafas de bebidas alcoólicas, além de seringas deixadas por usuários de entorpecentes e também preservativos.

Infelizmente, a situação não é recente, mas teria se agravado há cerca de dois anos. A capela foi restaurada há poucos mais de três anos e não recebe verba da Prefeitura, sendo mantida apenas por donativos dos fieis da igreja católica que acompanham missas na Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, responsável pelo prédio.

O reitor responsável pela Basílica e pela capela, padre Carlos Alberto da Rocha, confirma a situação delicada. “A pichação é tão freqüente que pintamos o prédio uma vez ao mês. Mesmo assim, ela persiste”, relata.

A parede que fica para o lado interno da praça é a que mais sofre com a pichação e a outra, que fica defronte Rua Santa Cruz, não registra pichações. “A praça é bem iluminada, mas não inibe as pessoas que promovem tais ações”, lamenta o padre.

Rocha disse que por várias vezes solicitou atenção maior da Prefeitura pelo local, mas reconhece que não é possível manter a Guarda Municipal presente durante 24 horas. “Sabemos que é inviável, mas pedimos um pouco mais de atenção”, solicita.

O padre também fala que o papel da igreja não é condenar as pessoas que promovem o vandalismo ou que dormem na praça, tanto que um grupo de apoio foi montado para dependentes químicos. “Lidamos com seres humanos e que são marginalizados pela sociedade. Por isso, importante olhar a situação também com este olhar, da saúde pública. Que atenção estamos dando para as pessoas que mais necessitam?”, questiona.