Valorizado

O CiES Football Observatory divulgou na segunda-feira seu 16º ranking de valor estimado de transferência dos jogadores das cinco principais ligas nacionais européias, com o brasileiro Neymar no topo. Aos 25 anos, vinculado ao Barcelona sob contrato até 2021, o atacante está cotado em € 210,7 milhões (cerca de R$ 777,4 milhões). Bem à frente de Messi, quarto da lista, com € 151,7 milhões (R$ 559,7 milhões), e Cristiano Ronaldo, 11º com € 112,4 milhões (R$ 414,7 milhões).

Desabafo

O atacante Richarlison voltou a se manifestar por meio das redes sociais. Ao longo do desabafo, reclamou das críticas recebidas por se recusar a enfrentar o Palmeiras, no último sábado, e deixou em aberto seu futuro no Fluminense. O clube paulista fez uma oferta pelo atleta. “Não sei o que vai acontecer a partir de agora. Se a negociação acontecer, vou motivado para buscar meu espaço em um outro grande clube, com a chance de disputar uma Libertadores”.

Departamento médico

O volante Felipe Melo vai desfalcar o Palmeiras por até seis semanas. Com uma pequena fratura na mão esquerda e uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofridas na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, sábado passado, ele vai ficar fora de combate por longo período. Felipe Melo passará por cirurgia na mão nos próximos dias. Além disso, fará tratamento da lesão na coxa, que lhe tirou de campo aos 21 minutos do segundo tempo.

Invicto

A vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo levou o Corinthians a 19 partidas consecutivas sem derrota na temporada. A última vez que o Timão foi superado foi no dia 19 de março, quando perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária, no Paulistão. De lá para cá, a equipe de Fábio Carille superou a desconfiança, era apontada como a quarta força de São Paulo, conquistou o Paulistão e lidera o Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias e um empate, em seis jogos.

Proposta

O interesse do Barcelona em Verratti do PSG só aumenta. Segundo a “Gazzetta dello Sport”, os catalães preparam uma oferta de € 100 milhões (R$ 365 milhões) aos franceses pelo meio-campista italiano, que quase dobraria o seu salário para € 10 milhões (R$ 36,5 milhões) anuais na Espanha. E, de acordo com o “Mundo Deportivo” e com o “L’Equipe”, o desejo do jogador é se mudar para o Barcelona.