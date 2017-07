Vale-coxinha Quem consulta rapidamente os gastos com viagens de vereadores e seus assessores – a consulta é disponibilizada no próprio site da Câmara...

Quem consulta rapidamente os gastos com viagens de vereadores e seus assessores – a consulta é disponibilizada no próprio site da Câmara – constata facilmente que quando alguns dos parlamentares e assessores viajam, o custo com a alimentação não é tão baixo. Restaurantes, churrascarias e até paradas no meio da estrada parecem não deixar a desejar ao paladar dos edis e de seus assistentes. Há gastos em restaurantes de mais de R$ 220 para quatro pessoas, ou ainda de mais de R$ 120, para duas pessoas, somente em postos de conveniência localizados às margens de rodovias. Para que a constatação não pareça injusta, vale lembrar que esse tipo de “conforto” não é novo. Consulta rápida aos gastos de viagem em anos anteriores demonstra diversas despesas em restaurantes durante as viagens, no mesmo patamar.

Uso dos veículos

O vereador Romildo Borelli – Baiano (PSD) leu em sessão da Câmara requerimento respondido a ele pela Prefeitura sobre as regras para o uso de veículos da frota municipal. Na leitura, Baiano citou a proibição do uso dos veículos municipais para que servidores ou funcionários públicos os utilizem para irem ao almoço ou então para resolverem problemas particulares. Sem citar nomes ou possíveis setores em que irregularidades possam estar ocorrendo, o vereador reforçou que quem usa os veículos da Prefeitura para almoçar precisa ficar atento, já que esse tipo de atitude será fiscalizada.

Com convicção

A vereadora Deise Olímpio (PSC) recebeu elogios até mesmo de nomes ligados ao governo municipal por manter sua postura fiscalizadora ao pedir vista a projeto municipal. Isso porque ficou nítido que Deise não teve o intuito de atrasar a votação sobre projeto municipal, mas quis que suas dúvidas fossem sanadas plenamente. A própria vereadora, na mesma semana, correu junto aos órgãos municipais para esclarecer todas as dúvidas, mas precisou se desdobrar por conta própria para ter todos os pontos esclarecidos. A grande crítica de quem viu de fora a situação foi em relação à postura do Executivo, que, ao invés de esclarecer todos os pontos rapidamente, agiu passivamente esperando os questionamentos.

Sucumbência I

Antes da sessão da Câmara que iria votar o tão polêmico projeto da Sucumbência para os Procuradores do Município, o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), tentou sentir a temperatura dos vereadores em relação ao projeto – e por isso realizou reunião com o intuito de reverter pelo menos um voto a favor do projeto. Segundo a rádio-corredor, a Câmara já contava com alguns vereadores contra o projeto – seriam Marcelo de Oliveira (PRB), Francisco Nucci (PR), Romildo Borelli – Baiano (PSD) e Regina Corrochel (PTB). Os governistas Eduardo Elias – Du (PHS) e Anete Casagrande (PSDB) também seriam incógnitas. Mesmo com a reunião, os vereadores teriam permanecido irredutíveis, temendo possível repercussão negativa do projeto junto à população, inclusive nas redes sociais.

Sucumbência II

Com a indefinição, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) traçou uma estratégia: ao invés de retirar o projeto, incumbiu o líder de governo, José Roberto Apolari (PTB), de convencer pelo menos um dos seis acima a votarem a favor do projeto. Como ainda não há convicção da aprovação do projeto, o líder de governo pediu vista e evitou a disputa – que poderia trazer ao governo uma derrota em plenário. O pedido de vista foi aceito por unanimidade, mas ainda assim a situação teria deixado o governo ainda desconfortável, até mesmo com a atuação de nomes da base e da liderança do governo dentro da Casa Legislativa.

Sem troca no ninho

O ninho dos tucanos não deve ter trocas em 2017. Os diretórios municipais do PSDB têm prorrogado os mandatos de seus dirigentes para até 2018. No ano passado já houve prorrogação de mandatos, como o do afastado presidente nacional do partido, Aécio Neves – que acabou perdendo o cargo de maneira intepestiva, por ter seu nome envolvido em escândalo de corrupção na Operação Lava Jato. Estima-se então, que os mandatos que findariam em maio de 2017 estarão prorrogados até maio de 2018. Ainda no final de 2016, a Executiva Nacional do PSDB também definiu a possibilidade de prorrogação automática dos dirigentes estaduais. Ainda em 2016, estimava-se que os diretórios municipais realizariam eleições entre março e abril, com mandato de um ano. Agora os diretórios municipais devem se manter inalterados, e em 2017 não deve haver eleições dentro de boa parte desses diretórios – incluindo Araras. Em 2018 haverá coincidência dos mandatos nacional, estadual e municipal.

Referência

Inegavelmente, o vereador José Roberto Apolari (PTB) já conseguiu associar a sua imagem como defensor da causa animal. Apolari é frequentemente “marcado” pelo Facebook quando algum morador suspeita que há maus tratos a alguns animais. De fato, Apolari se envolve com frequência em resgates de animais em beira de estrada ou pelas ruas, e tenta auxiliar apoiando a ajuda aos animais. O vereador também despende valores do próprio bolso com o objetivo de alavancar a causa e sempre reafirma seu apoio ao tema.

Todos na rede social

A prática da postagem de vídeos tem sido adotada por diversos vereadores para aumentar a interação com a população via redes sociais. A professora Regina Corrochel (PTB) tem insistido em interatividade. O líder de governo, José Roberto Apolari, também tem usado bem a ferramenta. Não ficam atrás Deise Olímpio (PSC), Jackson de Jesus (Pros), Carlos Alberto Jacovetti (Rede), Romildo Borelli (PSD), Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Elias Dias – Du (PHS), Francisco Nucci (PR) e Marcelo de Oliveira (PRB). Todos têm usado o Facebook para propagar seus pedidos, ideias e projetos. Apesar de usar com menos frequência a rede, o presidente da Casa Legislativa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), também conta com perfil no Facebook e mostra que hoje praticamente ninguém se mantém tão distante da tecnologia.

Não quero mais!

O atual presidente do DEM de Araras, Claudio Armelin, tem se mantido afastado da vida política, mesmo ocupando o principal cargo dentro de um dos maiores partidos do país – e de Araras. Armelin não pretende mais comandar o DEM; a idéia dele é que a presidência passe a outro líder da legenda – estariam então cotados o ex-prefeito e atual presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, pai do atual prefeito, e o presidente do Saema, Rubens Franco Junior. Ambos têm o apoio de Armelin e as bênçãos dele para que tomem a frente do DEM. Vale lembrar que Armelin – cujo nome é respeitado por diversas legendas em Araras – recebeu na última quinta-feira (27) justa homenagem com o título de cidadão ararense.

Também não quero!

O presidente do PSDB de Araras, Carleto Denardi, também é outro que parece ter se afastado da política. Carleto era nome quase que certo para compor o secretariado de Pedrinho Eliseu (PSDB) e até teria recebido convite do prefeito para compor sua equipe. Porém, o líder tucano não topou a empreitada em virtude dos compromissos profissionais que tem. Não quer ficar vinculado a cargo público, já que constantemente viaja para cuidar de negócios em Minas Gerais. Carleto entende que não seria correto receber um alto salário sem se dedicar exclusivamente à vida pública. O ponto de vista é elogiável.

TORPEDO

“É preciso que o ministro da Justiça apoie a Lava Jato com mais do que palavras. Hoje as suas palavras são desmentidas pelo o que acontece de fato. O que acontece de fato é uma redução dos quadros da Lava Jato. É um sufocamento da Lava Jato”.

Do procurador da República e cordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol