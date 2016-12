Vai 2016… O ano de 2016 não foi dos melhores para os brasileiros, principalmente em virtude da grave crise econômica que assola o País...

O ano de 2016 não foi dos melhores para os brasileiros, principalmente em virtude da grave crise econômica que assola o País desde o ano passado. Mandos e desmandos de um governo que ruiu e uma classe política muito afinada com a corrupção para manutenção no poder. E quem paga o pato é a população, com alta do desemprego e perda de benefícios para equilibrar as contas do governo. Já na área esportiva a situação foi diferente, pois tivemos as Olimpíadas do Rio, pela primeira vez na América do Sul

Ainda 2016

Falando em Olimpíadas, eu mantenho meu pensamento sobre grandes eventos, como também a Copa do Mundo (no Brasil, em 2014). São eventos importantíssimos para a divulgação de um país, a aceleração de investimentos necessários e o tão sonhado legado social e esportivo. Entretanto, todavia, porém… Como já era esperado, no meio do pacote vêm obras superfaturadas, elefantes brancos e toda roubalheira que eu e muitos outros brasileiros já sabíamos que iam acontecer.

Vem 2017…

No cenário municipal, não vi muitos progressos na área esportiva da Prefeitura. Pelo contrário… Agora entra um novo governo, provavelmente com o árbitro Douglas Marcucci como secretário municipal de Esporte. A esperança não é nem no nome do secretário, e sim na vontade política do prefeito em querer fazer algo positivo e estrutural para o esporte amador da cidade. Historicamente, poucos prefeitos deram atenção devida ao esporte amador.

Esperança

Categorias de base em várias modalidades são necessárias – não dá para entender porque Araras não tem trabalhos de base em handebol, basquete masculino, voleibol feminino, entre outras. Vamos aguardar informações oficiais, mas as de bastidores dão conta que o governo de Pedrinho Eliseu deseja investir nas categorias de base do União São João, incentivando a participação de crianças ararenses, numa parceria para utilização daquele gigantesco espaço esportivo também para o atletismo.