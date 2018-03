Vagas de estacionamento voltam à forma horizontal na Praça Barão

Desde a manhã da terça-feira (6) a Prefeitura admitiu que não houve sucesso na implantação das vagas em 45 graus ao redor da Praça...

Desde a manhã da terça-feira (6) a Prefeitura admitiu que não houve sucesso na implantação das vagas em 45 graus ao redor da Praça Barão de Araras e retomou o estacionamento na horizontal, como ocorria há anos.

Há alguns meses a Prefeitura já havia abortado a ideia em alguns trechos, mas ainda insistia em manter parte da Praça com estacionamento de 45 graus. O problema é que isso atravancava o trânsito ao redor da Praça. A medida foi tomada agora, já na manhã de terça. Não houve qualquer comunicação prévia à imprensa ou aos moradores, e a repentina mudança ocorre após mais de 6 meses da conturbada medida – que segundo a Prefeitura, estava em “fase de testes”.

Quem passar pela Praça Barão de Araras vai notar a mudança feita pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, juntamente com o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). A alteração ocorreu nos dois lados da Praça Barão, ou seja, nos trechos Bar Curiango/Sorveteria Nova e Casa da Memória/Catedral Lotérica.

“Implantado em 16 de julho do ano passado, as vagas estavam em período experimental, mas foi constatado ao longo do tempo por técnicos que, em horários de pico e em dias de pagamento, por exemplo, o engarrafamento na Praça Barão era maior. Por este motivo, o sistema de estacionamento em 45º não será adotado em definitivo”, informou a Prefeitura.