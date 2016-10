Vaga para Libertadores Depois de algumas especulações, agora é oficial. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) abriu duas vagas extras ao Brasil para a...

Vaga para Libertadores

Depois de algumas especulações, agora é oficial. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) abriu duas vagas extras ao Brasil para a Libertadores 2017, totalizando 7, sendo 6 para o Brasileirão e 1 para o campeão da Copa do Brasil. Pode até ser oivo vagas, caso o ganhador da Sul-Americana for Chapecoense ou Coritiba, que ainda estão na disputa – vencedor deste torneio também se classifica para a Libertadores do ano seguinte. Esta decisão trouxe um novo panorama ao Campeonato Brasileiro, pois quem sonhava com o G4 em busca de uma vaga para a Libertadores, agora tem a possibilidade de se classificar no G6.

Matemática

Segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, 14 equipes estão com chances de buscar a classificação para a Libertadores – sem contar os resultados dos jogos da noite de ontem. Palmeiras, Flamengo e Atlético/MG estão quase lá, restando, na teoria, mais três vagas a serem disputadas pelos demais times. Santos, Fluminense, Atlético/PR, Corinthians, Botafogo e Grêmio são os outros “favoritos” às três vagas restantes via Brasileirão.

Inchaço

Acredito que a Conmebol está fazendo política de boa vizinhança com os países da América do Sul, a fim de não perder força – o que já ocorre. Vai inchar ainda mais a Libertadores, aumentando de 38 para 44 clubes participantes. Não concordo com esse inchaço, pois a qualidade do torneio vai cair. Por outro lado, para o Brasil será muito bom, pois o Brasileirão ganhará ainda mais importância ao classificar os seis primeiros.

Festival Adaptado

Alunos com deficiência da rede municipal de ensino participam da 3ª edição do Festival Esportivo Adaptado, que acontecerá no dia 11 de outubro. A competição será realizada no Caee (Centro de Atendimento Educacional Especializado) Ettore Zuntini e contará com a participação de 180 alunos, entre os atendidos no Caee e nas salas de recursos de outras seis unidades da rede municipal O festival é destinado a pessoas com deficiência e tem por objetivo estimular a prática esportiva e elevar a autoestima dos alunos da rede municipal. São provas de atletismo adaptado com corrida livre e corrida para cadeirantes, além de arremesso de peso.