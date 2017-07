Vacinação contra gripe é prorrogada novamente e segue até 7 de julho

Por determinação da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a campanha contra a gripe (influenza) foi prorrogada até o dia 7 de...

Por determinação da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a campanha contra a gripe (influenza) foi prorrogada até o dia 7 de julho. Nesta etapa, além dos grupos prioritários – idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filho há até 45 dias), crianças (seis meses a menores de cinco anos), pessoas com doenças crônicas e professores – foram incluídas mais pessoas. Esta é a terceira prorrogação, já que a data inicial para encerramento era 9 de junho e depois modificada para 23 de junho.

Entre elas, estão profissionais da defensoria pública, polícias Militar, Civil e Federal, Guarda Municipal, doadores de sangue e medula, trabalhadores dos tribunais de justiça e fóruns, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua, cuidadores de idosos, auxiliar de classes e demais funcionários de escolas do ensino básico e superior, funcionários de creches, trabalhadores de limpeza urbana e coletores de resíduos, bombeiros, Defesa Civil, funcionários do Poupatempo, dos Correios, promotores e procuradores, pessoas de 50 a 54 e de 55 a 59 anos de idade, cuidadores de crianças, motoristas, cobradores, trabalhadores em transporte rodoviário e motoristas de táxi.

Araras já atingiu a meta de vacinação contra a gripe, ultrapassando 97% de cobertura do público-alvo da campanha. A vacinação contra gripe permanece nas seis salas de vacina instaladas: no PSF Edmundo Ulson (Parque Tiradentes), PAM Antônio Carlos Fabrício (José Ometto 2), PAM Dr. Osvaldo Salvador Devitte (Narciso Gomes), PSF Madre Carla Rabolin (Jardim Alvorada), PSF Ênio Vitalli (Jardim Piratininga) e Centro de Saúde 2 – Dr. João Geraldo Noronha (Belvedere). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3543-1522.