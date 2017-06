Vacinação contra gripe continua até dia 23 e esta disponível para toda população

A Secretaria de Saúde prorrogou a vacinação contra a gripe até dia 23 de junho e a partir desta terça-feira (20), tanto público-alvo quanto...

A Secretaria de Saúde prorrogou a vacinação contra a gripe até dia 23 de junho e a partir desta terça-feira (20), tanto público-alvo quanto população em geral poderão tomar a dose. Inicialmente a campanha seria encerrada no dia 9 de junho.

Araras já atingiu a meta de vacinação contra a gripe, chegando até ontem (16), a 97% de cobertura do público-alvo da campanha, mas por determinação do Ministério da Saúde, a pasta prorrogará a imunização e ainda disponibilizará doses para a população que não faz parte do público da campanha.

“Tendo doses disponíveis em estoque, se formos procurados, iremos fazer a vacina para todo mundo. Reservamos as vacinas para a realização da segunda dose das crianças e todas as doses que recebermos a mais do Ministério da Saúde, ficarão disponíveis”, explicou Margareth Pagotti, diretora de Vigilância em Saúde.

Com 97% do público-alvo vacinado, Araras atingiu a meta da campanha de vacinação contra a gripe . Segundo o último balanço, divulgado pela Secretaria de Saúde : foram aplicadas 6.058 doses em crianças de seis meses a cinco anos, 721 em gestantes, 3 mil em trabalhadores da área de saúde, 191 em puérperas e 13.895 doses em idosos.

A vacinação contra gripe permanece somente nas seis salas de vacina instaladas: no PSF Edmundo Ulson (Parque Tiradentes), PAM Antônio Carlos Fabrício (José Ometto 2), PAM Dr. Osvaldo Salvador Devitte (Narciso Gomes), PSF Madre Carla Rabolin (Jardim Alvorada), PSF Ênio Vitalli (Jardim Piratininga) e Centro de Saúde 2 – Dr. João Geraldo Noronha (Belvedere). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3543-1522. (RP)