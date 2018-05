Vacinação contra a gripe enfrenta até “fake news” com alertas falsos

Uma sopa de letras e números. As dificuldades normais de um país continental, temores (infundados, segundo especialistas) sobre reações adversas, e agora, até...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma sopa de letras e números. As dificuldades normais de um país continental, temores (infundados, segundo especialistas) sobre reações adversas, e agora, até mesmo “fake news” disseminadas via internet e aplicativos de mensagens completam um cenário de dificuldades enfrentadas no País para atingir as metas de imunização contra a gripe.

Um áudio vem circulando no WhatsApp com um suposto alerta sobre um “vírus mortal, o H2N3”, sem vacina, cuja existência e disseminação estaria sendo ocultada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é o exemplo mais recente, e verdadeiramente nocivo, da irresponsabilidade dos espalhadores de notícias falsas via internet.

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus H2N3 sequer existe, informação também confirmada pela própria OMS. Ou seja, ele não circula em nenhum lugar do mundo, enquanto que no Brasil por exemplo, circulam o H1N1 e o H3N2, além do Influenza B. Em tempo: o H1N1 tem nome e “sobrenome” – sua denominação científica completa é A/H1N1pdm09. E o H3N2 se chama, na verdade, A/H3N2.

Inclusive, foi o H3N2 o responsável pela primeira morte do ano por gripe em Campinas, onde uma mulher faleceu em março, e o caso foi analisado e fechado como positivo para este tipo pelo Instituto Adolpho Lutz. Já em Rio Claro, a morte de um homem e de uma mulher – um casal – foi confirmada nos últimos dias, por gripe causada pelo vírus H1N1.

Em Araras, últimos casos em 2016

Em Araras, segundo a Prefeitura, neste ano de 2018 a Secretaria Municipal de Saúde não registrou nenhuma notificação para quaisquer dos vírus da gripe (H1N1 e H3N2), conforme informação da Secm.

A pasta também informa que “no ano de 2017 a Secretaria de Saúde teve 26 notificações, mas todos negativados, e a Secretaria atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde”.

Em relação aos vírus já circulantes, somente em 2016 Araras registrou casos positivos. Foram 61 notificações e 14 casos positivos, e os pacientes eram de perfis variados.

Campanha de vacinação já começou

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, teve início nesta segunda-feira (23), a Campanha de vacinação contra a influenza (gripe). As primeiras imunizações serão destinadas aos profissionais da saúde, indígenas e pessoas com 60 anos ou mais de idade.

A partir do dia 2 de maio, serão vacinadas crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto). Já no dia 9 de maio, o público-alvo será de comorbidades (pessoas com doenças crônicas ou com outras de categoria de risco), professores e pessoas privadas de liberdade (presidiários). O Dia D da Campanha acontece no dia 12 de maio. O público-alvo é definido pelo Ministério da Saúde.

CALENDÁRIO DA CAMPANHA

• A partir do dia 23 de abril

Pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas

• A partir do dia 2 de maio

Crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto)

• A partir do dia 9 de maio

Pessoas com doenças crônicas ou com outras de categoria de risco, professores e pessoas privadas de liberdade.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM ARARAS

Praça Barão de Araras (somente para idosos)

Demais grupos:

PSF Madre Carla Rabolin – Jardim Alvorada

PSF Edmundo Ulson – Parque Tiradentes

UBS Ênio Vitalli – Jardim Piratininga

UBS Oswaldo Salvador Devitte – Narciso Gomes

UBS Antonio Carlos Fabrício – José Ometto 1

Centro de Saúde 2 (ao lado do Corpo de Bombeiros)

Dicas de prevenção contra a influenza (gripe)

– Lavar as mãos com frequência, principalmente antes de comer

– Usar lenço descartável para higiene nasal

– Cobrir nariz e boca quando espirrar e tossir

– Evitar tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca

– Higienizar as mãos após espirrar e tossir

– Não compartilhar de uso pessoal, como talheres, copos, garrafas, entre outros.

– Manter os ambientes bem ventilados

– Evitar contato próximo de pessoas que apresentem sintomas de gripe

– Evitar aglomerações e ambientes fechados

– Adotar hábitos saudáveis. Alimentação balanceada e ingestão de líquidos

Fonte: Secom