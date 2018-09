Vacinação antirrábica acontece no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Campanha de Vacinação Antirrábica canina e felina será realizada neste mês de setembro. A ação...

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Campanha de Vacinação Antirrábica canina e felina será realizada neste mês de setembro. A ação coordenada pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) será dividida em dois dias: dia 15, na zona urbana, e dia 29 de setembro, na zona rural. A meta de imunizações é de aproximadamente 19 mil animais.

Na área urbana, ao todo, 20 bairros estão na lista de Campanha. Já na região rural, os locais serão divulgados em breve pelo CCZ de Araras. Todos os cães e gatos a partir de três meses de idade devem ser vacinados contra a raiva – mesmo os animais que estão em período de gestação, adoentados ou amamentando.

“A vacinação antirrábica é de suma importância para a saúde pública de um local, pois a raiva é uma doença sem cura, tanto para o animal contaminado com o vírus, quanto para o ser humano que for mordido por este bicho. Com caráter preventivo, nossa intenção é vacinar o máximo de animais possíveis em nossa cidade”, explicou o coordenador do Centro de Zoonoses de Araras, Anderson Mathiesen.

Mais informações sobre a campanha de vacinação podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone 3543-1522.

Locais de vacinação canina e felina (zona urbana) – Dia 15 de setembro

– Parque Tiradentes – Emei Maria Zélia Padovani Martins Pereira (CAIC)

– Parque Dom Pedro II – Emei Adalgisa Perim Balestro Franzini

– Jardim José Ometto I – Emef Padre Hercílio Bertolini

– Jardim José Ometto IV – Paróquia São Francisco de Assis

– Jardim Campestre – Saúde Mental/ Aguinaldo Bianchini

– B. Vila Lobos – Centro Educacional/ SESI 303

– Jardim das Nações I – Emef Joel Job Fachini

– Jardim Fátima – Emei Dante Rodini

– Jardim Bosque de Versalles – PSF Emerson Mercatelli

– Narciso Gomes – PSF Eva Cruz

– Narciso Gomes – UBS Oswaldo Salvador Devitte

– Vila D. Rosa – Polícia Militar

– Parque Industrial – Emei Lídia Maria B. Curtulo

– Jardim Belvedere – Emei Dona Manoela Lacerda de Vergueiro

– Jardim Belvedere – Centro de Saúde II – Dr. João Geraldo Noronha

– Jardim Sobradinho – Emef Júlio Ridolfo

– Jardim Cândida – Salão da Igreja

– Parque Santa Cândida – Emei Antônio Severino

– Jardim Santa Rosa – Emef Thereza Coletti Ometto

– Jardim São João – Emei Francisco Salles Nogueira

– Jardim São João – Delegacia Seccional de Polícia

– Jardim Alvorada – PSF Madre Carla Rabolin

– Parque das Árvores – Emei Noêmia Gatto

– Jardim Aeroporto (Residencial Milton Severino) – Centro Comunitário