Vacina contra Pólio e Sarampo: Araras ainda está bem abaixo dos 95% de cobertura

Araras ainda está bem abaixo do percentual mínimo de cobertura da vacinação contra Poliomielite e Sarampo: o Ministério da Saúde considera que para estar segura em relação à prevenção das doenças, a cidade tem que ter 95% das crianças menores de cinco anos vacinadas. E até o último sábado (18) quando aconteceu mais um “Dia D” da vacinação, o município havia chegado a 72,55% de cobertura, atingindo pouco mais de 4.100 crianças.

Há um caso de Poliomielite confirmado na Venezuela e surtos de Sarampo em determinadas regiões do Brasil, onde já foram registradas nove mortes nos últimos meses. Todo cuidado é pouco, dizem as autoridades sanitárias.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé, tem pedido atenção aos pais. “O principal método de prevenção e ficar livre das doenças é a imunização. É o método mais eficaz e mais correto para proteção definitiva”, comentou o secretário.

A cidade de Araras terá mais um sábado como “Dia D” para a Campanha Nacional, em 25 de agosto, das 8h às 17h. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde atende a população para a campanha nos dias úteis – de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, até dia 31 de agosto.

Em Araras há uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação para incentivar os pais a levarem seus filhos para a vacinação e apresentarem a caderneta em dia nas escolas até dia 15 de setembro.

A Secretaria de Saúde conta também com o apoio dos três grupos rotários de Araras: Rotary Club de Araras, Rotary Club de Araras Sul e Rotary Club de Araras Alvorada, além do apoio do Interact Club de Araras União e Rotaract Club de Araras União. Esses grupos produziram um material de divulgação para distribuição à população durante toda a campanha. (ANA MARIA DEVIDES)

HORÁRIOS PARA VACINAÇÃO EM ARARAS

Sábados “Dia D” (18 e 25 de agosto): 8h às 17h

Segunda a sexta-feira (6 a 31 de agosto): 7h30 às 15h30

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM ARARAS

PSF Madre Carla Rabolin – Jardim Alvorada

PSF Edmundo Ulson – Parque Tiradentes

UBS Ênio Vitalli – Jardim Piratininga

UBS Oswaldo Salvador Devitte – Narciso Gomes

UBS Antonio Carlos Fabrício – José Ometto I

Centro de Saúde 2 – João Geraldo Noronha (ao lado do Corpo de Bombeiros)