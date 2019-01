Usuário de ônibus começa 2019 pagando tarifa mais cara

A tarifa de ônibus urbano do TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras), que hoje custa R$ 3,20, passará a custar...

A tarifa de ônibus urbano do TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras), que hoje custa R$ 3,20, passará a custar R$ 3,40 a partir do dia 1º de janeiro de 2019. E a tarifa para estudantes passará de R$ 1,60 para R$ 1,70.

O reajuste de 6,25%, segundo a Prefeitura, corresponde a correção inflacionária do período (4,25%) e programação de investimentos do TCA (1,97%). A correção inflacionária do período de um ano foi baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado Especial).

Ainda segundo a Prefeitura, a tarifa de ônibus urbano em Araras é mais baixa do que em algumas cidades da região como: Limeira que tem tarifa de R$ 4, Rio Claro com R$ 3,80, Leme (R$ 3,30) e Pirassununga (R$ 3,20). Estas cidades ainda não anunciaram o reajuste para 2019.

Em janeiro de 2017, o TCA ainda diminuiu consideravelmente o valor da tarifa para estudantes. A tarifa para universitário ou estudante de escola privada era R$ 2,24 e caiu para R$ 1,60. A partir de janeiro de 2019, com a correção, passará para R$ 1,70. Já os estudantes de escolas públicas, em Araras, continuam isentos de tarifa.