Usinas de Araras estão entre as melhores do agronegócio

Empresas ligadas ao grupo da Usina São João estão entre as 300 melhores do agronegócio brasileiro; Usina Santa Lúcia é a 431ª do país...

Compartilhe em suas redes sociais!

Empresas ligadas ao grupo da Usina São João estão entre as 300 melhores do agronegócio brasileiro; Usina Santa Lúcia é a 431ª do país

As usinas de açúcar e álcool de Araras foram destaque recente da Revista Dinheiro Rural publicada nas últimas semanas de 2017. Ambas estão bem colocadas no ranking dentre as melhores empresas do agronegócio em 2017, e segundo a Revista Dinheiro Rural, foram avaliadas conforme as melhores práticas financeiras e corporativas.

Também foram reveladas as empresas que mais se destacam na gestão da cadeia produtiva e na pecuária de corte e de leite. Segundo a publicação, o ranking tem como base informações contábeis da base de dados da Boa Vista, da Economática e dos questionários respondidos pelas empresas conjugando informações contábeis e de gestão corporativa.

A gestão corporativa contou como critérios de avaliação e pontuação o número de funcionários do quadro permanente em 2016, variação de funcionários e despesas com eles, programas de treinamento, orçamento para educação e treinamento, valor de participação nos resultados, auditoria, orçamento e marketing, tratamento de reclamações, política ambiental, planejamento dentre outros.

A maior empresa classificada ela Dinheiro Rural foi a JBS, cuja receita líquida em 2015 foi de R$ 162,915 bilhões; já em 2016, com crescimento de 4,6%, a receita líquida saltou para R$ 170,381 bilhões – número muito superior à vice colocada, a Ambev, cuja receita líquida de 2016 foi de R$ 45,6 bilhões.

Já a Usina São João tem estimativa da revista de R$ 424 milhões em 2015 e aumento de 22% para 2016, chegando a R$ 517 milhões. Do mesmo grupo a USJ Açúcar e Álcool saltou de R$ 379 milhões de receita líquida em 2015 para R$ 435 milhões em 2016, um avanço de 14,8%.

A Usina Santa Lúcia, também sediada em Araras, tem tamanho mais tímido, mas ainda assim também se destaca dentre as 500 maiores do agronegócio brasileiro. A número 431 do país, a Santa Lúcia teve receita líquida de R$ 143 milhões em 2015 e R$ 183 milhões em 2016; numa variação de 27,5%.

O setor de Açúcar e Biocombustíveis, aliás, é destaque na publicação, que reforça que o setor enfrenta ambiente desfavorável desde 2008 – com elevado endividamento, suspensão de investimentos em novos projetos, quebras consecutivas da safra nos canaviais pelo país e crescente número de pedidos de falência de usinas de cana.

Apesar disso a safra de 2016/2017 “trouxe um alento a essas empresas”, segundo a Revista, e houve, mesmo com uma pequena queda na moagem, um avanço bilionário de faturamento, puxado pela alta do açúcar no mercado internacional.

Usinas de Araras também foram destaque em 2016

Em 2016 as Usinas São João e Santa Lúcia estavam entre as 500 maiores do Brasil no setor do agronegócio, conforme publicação de outra revista, a Globo Rural – feita esta no final de outubro de 2016. Enquanto a Usina São João foi apontada como a 229ª maior empresa de agronegócio do país, a Usina Santa Lúcia foi apontada como a 331ª maior da área no Brasil (ambas em 2016, em ranking que levou em conta números consolidados em 2015).

Na época a receita líquida estimada da Usina São João estava em R$ 424 milhões em 2015. A São João tinha ativo total (conjunto de bens e direitos da empresa) naquele ano estimado em R$ 1,84 bilhões.

Ainda a mesma Globo Rural divulgou em 2016 que a Usina Santa Lúcia tinha receita líquida bem menor, que chegava a R$ 183 milhões – o ativo total da Santa Lúcia era de R$ 599 milhões no ano passado, segundo a Globo Rural.

Àquela seleção das 500 maiores da Globo Rural foi feita pela Serasa Experian levando em conta questionários de pesquisa e demonstrações contábeis das empresas e levava em conta diversos itens

Empresas com instalações em Araras são destaque em ranking das ‘melhores’

Além das usinas de açúcar e álcool de Araras com destaque recente da Revista Dinheiro Rural, no ranking dentre as melhores empresas do agronegócio em 2017, empresas instaladas em Araras também ganharam destaque dentre as maiores do agronegócio brasileiro.

A gigante multinacional Nestlé é indicada como a 8ª maior empresa do agronegócio brasileiro, com receita líquida estimada de R$ 20,743 bilhões em 2016 (em 2015 esse número era de R$ 18,196 bilhões, e por isso registrou-se evolução de 14%).

A Citrosuco (cuja fábrica ararense fica às margens da Rodovia Wilson Finardi, a Araras – Rio Claro) é a 59ª maior do agronegócio brasileiro, com receita líquida estimada de R$ 2,836 bilhões em 2016 (em 2015 esse número era de R$ 2,747 bilhões, e por isso registrou-se evolução de 3,2%).

A Coplacana é a 138ª maior do agronegócio brasileiro, com receita líquida estimada de R$ 1,107 bilhão em 2016 (em 2015 esse número era de R$ 960 milhões, e por isso registrou-se evolução de 15,4%).