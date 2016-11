Usinas de Araras estão entre as maiores empresas do agronegócio no Brasil

As Usinas São João e Santa Lúcia estão entre as 500 maiores do Brasil no setor do agronegócio, conforme publicação da Revista Globo...

As Usinas São João e Santa Lúcia estão entre as 500 maiores do Brasil no setor do agronegócio, conforme publicação da Revista Globo Rural do final de outubro. Enquanto a Usina São João é apontada como a 229a maior empresa de agronegócio do país, a Usina Santa Lúcia é apontada como a 331a maior da área no Brasil. O ranking divulgado esse ano leva em conta números consolidados em 2015.

Segundo a publicação, a receita líquida estimada da Usina São João foi de R$ 424 milhões em 2015. A São João cresceu uma posição na comparação com 2014 no mesmo ranking e teve ativo total (conjunto de bens e direitos da empresa) naquele ano estimado em R$ 1,84 bilhões. Contudo em capitais de terceiros (ou seja, total de dívidas de curto e longo prazo) a Usina São João contabiliza R$ 1,58 bilhões. Em lucro líquido (resultado das operações do exercício da empresa depois da provisão para Imposto de Renda e antes das distribuições de lucros e dividendos a sócios e acionistas) o resultado foi de R$ 96 milhões negativos. O endividamentos da São João (proporção de recursos captados de terceiros em relação ao capital próprio investido, ou seja, a dependência do negócio em relação a dívidas) é alto, e chega a 625%, segundo a Globo Rural.

Já a Usina Santa Lúcia tem receita líquida bem menor, que chega a R$ 183 milhões. O ativo total também é menor que a São João, e chega a R$ 599 milhões. Em capitais de terceiros (dívidas de curto e longo prazo) a Santa Lúcia acumula R$ 193 milhões. Mesmo assim a situação noutros quesitos parece bem mais confortável que a São João. EM lucro líquido o resultado foi de R$ 29 milhões. O endividamento da Usina Santa Lúcia chega a 47% segundo a Globo Rural.

A seleção das 500 maiores foi feita pela Serasa Experian levando em conta questionários de pesquisa e demonstrações contábeis das empresas e leva em conta diversos itens, como Receita Líquida (valor de vendas e da prestação de serviços do exercício após deduzidos impostos, cancelamentos e abatimentos), Ativo Total, Ativo Circulante (valor das obrigações com terceiros com vencimento em menos de um ano), Patrimônio Líquido (valor contábil que representa os recursos pertencentes a sócios ou acionistas da empresa, conhecido como ‘não exigível’), Passivo Circulante (valor das obrigações de curto prazo com vencimento em menos de um ano), Variação (aumento ou redução percentual em relação ao exercício anterior), além de outros itens como rentabilidade de patrimônio, margens líquida e média, liquidez, giro, lucros líquido e da atividade, endividamento e imobilização de recursos próprios.

Além das duas usinas (cuja sede é na cidade), outras empresas com unidades em Araras, mas cuja sede não é na cidade também estão no ranking. É o caso da Nestlé (classificada em 2015 e 2014 com o 7o lugar geral, e com receita líquida estimada em R$ 18,24 bilhões) e Citrosuco (classificada em 2015 com o 53o lugar e com receita líquida estimada em R$ 2,75 bilhões).

A Copersucar (classificada em 9o lugar no ranking, e com receita líquida estimada de R$ 11,15 bilhões em 2015) também pode ser ligada a Araras, já que a Usina Santa Lúcia é uma das Usinas Sócias, segundo a própria empresa.

A Rede Luiz Tonin Atacadista e Supermercados também aparece no ranking, sediada no estado de Minas Gerais, com a 171a colocação em 2015 (em 2014 a rede estava na 170a colocação), com receita estimada em R$ 600 milhões.

12a edição do ranking das 500 maiores do agronegócio

A seleção das 500 maiores empresas do setor do agronegócio faz parte de uma iniciativa da revista Globo Rural em parceria com a Serasa Experian, retratada no Anuário Agronegócio, que chegou as bancas no final de outubro, mostrando uma radiografia completa do desempenho financeiro das 500 maiores empresas ligadas ao setor agropecuário brasileiro.

Dentre essas a Globo Rural selecionou empresas vencedoras em diversos segmentos, que foram conhecidas no mês passado em cerimônia realizada em São Paulo, com a presença dos executivos e de lideranças rurais e empresariais.

A premiação destacou ainda as melhores empresas em vinte segmentos do agronegócio e ainda classificou o setor em quatro categorias especiais: companhia campeã; maior em receita; destaque em sustentabilidade; e melhor entre as pequenas e médias empresas.

A escolha das vencedoras das categorias especiais foi feita por uma comissão composta pelos organizadores do prêmio (Globo Rural e Serasa) e representantes de entidades do agronegócio, da agricultura e da pecuária do Brasil

Os dados completos estão publicados na 12ª edição do Anuário do Agronegócio da Globo Rural, com uma radiografia completa do desempenho das 500 maiores empresas do agronegócio brasileiro.

Prêmios foram concedidos às empresas que se destacaram em setores de alimentos e bebidas; atacado e varejo; aves e suínos; bionergia; comércio exterior; defensivos agrícolas; ferramentas e implementos agrícolas; fertilizantes; frutas, flores e hortaliças; indústria do café; indústria da carne; indústria de sojas e óleos; laticínios; massas e farinhas; nutrição animal; produção agropecuária; reflorestamento, papel e celulose; saúde animal; sementes; e tratores e máquinas agrícolas, segundo informa a Globo Rural. (Redação, com informações da Revista Globo Rural)