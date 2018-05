Usina São João desmente informação de que estaria vendendo etanol diretamente a postos

A Usina São João de Araras rechaçou à Tribuna nesta terça-feira (19) a tese de que estaria vendendo etanol a postos de Araras e...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Usina São João de Araras rechaçou à Tribuna nesta terça-feira (19) a tese de que estaria vendendo etanol a postos de Araras e cidades da região.

Atualmente, os produtores de etanol não podem vender o produto diretamente ao posto por conta de restrições previstas em resoluções da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Com a crise dos combustíveis, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) até apontou que este tipo de norma regulatória – a princípio – produz ineficiências econômicas, à medida em que impede o livre comércio e dificulta a possibilidade de concorrência que poderia existir entre produtor de etanol e distribuidor de combustível. Mesmo assim ainda continua valendo a norma de que os produtores devem vender às distribuidoras. E a Usina São João reforçou que mantém a venda apenas às distribuidoras.

Porém nos últimos dias ganhou força um boato de que a Usina estaria vendendo etanol diretamente aos posto, já que diversos postos de Araras estão recebendo, esporadicamente, carregamentos com etanol para automóveis, mas nenhum local tem recebido gasolina e diesel.

Conforme Tribuna apurou, alguns locais de fato estariam conseguindo, com intermédio das distribuidoras, receber o etanol. A própria distribuidora faz a compra junto à Usina e entrega o etanol diretamente a alguns postos. Hoje, por mais estranho que pareça, o etanol produzido em Araras é necessariamente levado à distribuidora adquirente que depois o disponibiliza aos postos – devido a essa norma da ANP.

Ainda apurou a reportagem da Tribuna que a Usina São João só vende às distribuidoras. Porém vale reforçar que depois de vendido o etanol à distribuidora, não há como a Usina como decidir para onde esse etanol será levado – ou seja, postos e distribuidoras estariam comprando regularmente o etanol da Usina e levando os caminhões diretamente para os locais de venda, por conta própria (já que depois da venda a Usina não tem nenhum controle sobre os caminhões).

A atitude das distribuidoras e dos postos estaria ocorrendo emergencialmente devido à crise que impede que os caminhões saiam de Araras e sejam levados diretamente às distribuidoras (para depois voltarem aos postos de Araras).

Veja a nota divulgada pela Usina São João

“ESCLARECIMENTO – VENDA DE ETANOL EM ARARAS

A Usina São João, com sede em Araras (SP), esclarece que vende etanol somente para distribuidoras, e não diretamente para postos de combustível, seguindo a legislação que regulamenta suas atribuições comerciais.

Nas últimas semanas, seguiu normalmente sua política de venda de etanol, praticando os mesmos preços de mercado que já cumpria no período que antecedeu a paralisação de caminhoneiros.

A partir do momento em que o etanol deixa a Usina no caminhão de uma distribuidora, cabe a esta qualquer responsabilidade, decisão ou política de venda do produto, de acordo com as leis que regem seus próprios processos comerciais da distribuição de etanol.

Assim, NÃO É responsabilidade da Usina São João onde o etanol será entregue pela distribuidora, a que preço, em que momento e em que quantidades.

Usina São João”